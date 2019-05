Próxima edição acontece no sábado (25), no Torres Eventos da Kennedy, com 22 lutas; ingressos já estão à venda

O Cidade da Luta – evento de MMA profissional e amador – chega à sua 2ª edição em Curitiba, após uma estreia, em fevereiro, que contou com a presença de mais de mil pessoas. Agora, a etapa ocorrerá no sábado, 25 de maio, a partir das 16h. O Torres Eventos da Kennedy – espaço antes pertencente ao Paraná Clube – será palco de 22 lutas, divididas nas categorias infantil, amador e profissional.

“Queremos incentivar o esporte, formando um campeonato de base, no qual há uma disputa entre as equipes e academias, não apenas para os profissionais, mas também para o atletas amadores”, destaca o idealizador do Cidade da Luta, Ademar Pereira. “A ideia é que o evento, em 2020, seja realizado em outras cidades, de forma que possibilite um edição estadual ao final de ano, com os campeões de cada região”.

Neste ano serão realizados quatro eventos, todos disputados em Curitiba. “Fazer esse evento em um espaço como o Torres Eventos é um diferencial, pois conta com acomodações para todas as equipes e público. Também é uma área climatizada e com estrutura de luz, som e imagem para garantir qualidade na transmissão do evento, que terá duração de seis horas e será exibido em tempo real no Facebook”, explica Pereira. De acordo com ele, durante o evento ainda haverá uma área VIP, que conta com open de comida, bebida (quentes e cerveja artesanal) e a oportunidade assistir ao evento ao lado do Ringue.

Serviço: O valor dos ingressos varia entre R$ 30 a R$ 300 e podem ser comprados na hora, no local, ou pela internet https://cheersticket.com.br/cidade-da-luta

Data: 25/05/2019

Horário: 16h

Local: Torres Eventos, no antigo Paraná Club

Endereço: Av Presidente Kennedy, 2377.