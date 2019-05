A Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, foi tomada na manhã do sábado (18/5) pelos participantes da 25ª edição da Marcha para Jesus. Grupos de jovens e famílias, com pessoas de todas as idades, percorreram as ruas do Centro e do Centro Cívico, desde a Praça Santos Andrade até a Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu.

A Marcha fez referência também a 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

No primeiro carro de som à frente da caminhada, o presidente do Conselho de Pastores do Estado do Paraná, bispo Antonio Cirino Ferro, saudou o prefeito Rafael Greca, que esperava os participantes da caminhada na frente da Prefeitura de Curitiba. Acompanhado do vice-prefeito Eduardo Pimentel, da presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, e do presidente da Fundação de Ação Social, Thiago Ferro, o prefeito conversou com os participantes da pacífica caminhada, tirou fotos, recebeu bênçãos e se emocionou algumas vezes.

“Quando uma única pessoa pronuncia o nome de Jesus, Deus abre os céus pra acolher a oração. Calculem o bem infinito que acontece quando milhares de pessoas pronunciam o Santo Nome. Essa manhã restaura em Curitiba, pela alegria dos filhos de Deus, a esperança de um futuro melhor”, disse o prefeito, que concedeu entrevistas a programas de rádio, tv e canais da internet.. “Nós não temos que ir nem à direita, nem à esquerda. Nós temos que ir para frente e para o alto”, afirmou Greca.

Com as mãos erguidas na direção do Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura, num gesto simbólico, os integrantes da Marcha para Jesus, abençoaram a cidade de Curitiba. A caminhada terminou diante do palco do evento, em frente ao Palácio Iguaçu, com a participação de cantores e de pastores que conduziram vários momentos de louvor.

Ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o prefeito ressaltou a importância da participação das igrejas na vida da cidade. “Sou muito agradecido pelo trabalho social das igrejas que acolhem as crianças, protegem as famílias, pela força da fé e pela solidariedade social”, disse Greca. O governador destacou a importância da parceria entre as igrejas e o poder público e propôs a criação de um grande festival da fé em Curitiba na época do Carnaval, semelhante à Marcha para Jesus.

O prefeito Rafael Greca e o governador Carlos Massa Ratinho Junior reuniram-se no Palácio Iguaçu, sede do Governo do Paraná, e receberam do presidente da FAS, Thiago Ferro, a minuta de um projeto que propõe a criação de um cadastro de informações sobre pessoas envolvidas em crimes sexuais contra crianças e adolescentes.