15ª Calcemoda reúne em Curitiba 180 marcas

Deste domingo 19, até quarta-feira, acontece no Centro de Eventos da Fiep, em Curitiba, a feira de calçados e vestuário Calcemoda, que espera movimentar mais de R$ 20 milhões em negócios entre seus 180 expositores e lojistas. Skechers, Umbro, Dakota, Beira Rio, Usaflex, Gangster, Picadilly, entre outras marcas presentes em salões recém-realizados em São Paulo, como Couromoda e Fenin, apresentarão suas coleções de outono-inverno 2020.

“Esperamos mais de 1.200 mil pessoas, entre expositores e varejistas de Curitiba e de cidades distantes até 300 quilômetros. Focamos no business to bussiness e estamos ainda mais animados com esta edição”, diz Aurélio Krauser, presidente da Associação dos Representantes Comerciais de Calçados, Acessórios e Artigos Esportivos do Paraná-Arcae/PR, responsável pela feira.

A Calcemoda acontece em duas edições anuais, em janeiro e julho, focadas nas tendências das estações subsequentes. Ela possibilita ao lojista montar todo o seu estoque multimarcas num mesmo local e data, com estrutura toda focada nos negócios. Entre as comodidades estão estacionamento gratuito, transfer, restaurante no local, ambiente climatizado e wi-fi.

“A proximidade entre fabricantes e representantes acaba beneficiando o consumidor final, porque as condições de pagamento são flexibilizadas para quem vende, que repassa em valores mais atraentes para quem compra”, garante Marisa Mendes, produtora do evento.

Anote: 19 a 22 de janeiro, das 10 às 20h, no Centro de Eventos FIEP ( Avenida Comendador Franco, 1.341), entrada gratuita.