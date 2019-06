Dia 8 de junho acontece a 12ª edição do Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba. Participando pela 2ª vez da ação, o Instituto Paranaense de Reciclagem entra como correalizador do evento que, em 2019, contará com a participação de, aproximadamente, 350 voluntários para a coleta de resíduos e dezenas de embarcações.

“Além do 12º mutirão de limpeza da baía de Guaratuba, teremos diversas ações educacionais. Voltadas para todos os públicos, as ações buscam promover a conscientização da população por meio de palestras, mesa redonda, atividades nas escolas e da corrida socioambiental. Tudo isso é uma continuação do trabalho que realizamos durante todo o ano, e é lindo colher os frutos dessa que considero a nossa missão em prol de um mundo mais limpo e sustentável”, comenta o tenente Fabiano Cecílio da Silva, diretor executivo do Instituto Guaju. As ações, que acontecem de 5 a 8 de junho em Guaratuba, fazem parte da Semana Socioambiental.

A participação do InPAR no evento é a confirmação de uma parceria que deu certo. “Estamos muito felizes de participar novamente do mutirão. Ver o evento crescendo, ganhando novas atividades e também novos adeptos é muito importante. Isso nos mostra que a população está mais engajada a cada dia e que a preocupação com a sustentabilidade do nosso planeta está em toda parte”, afirma Rommel Barion, presidente do InPAR.

O Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba acontece dia 8 de junho, das 8h às 13h, e a concentração acontece na Praça dos Namorados.