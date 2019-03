(*) Paulo Eduardo Brugugnoli

Nos últimos dias, testemunhamos como as redes sociais desafiam as leis do tempo e espaço, preenchendo os feeds e perfis de seus usuários com fotos do passado e do presente. O #10YearChallenge ajudou as pessoas a recordar como estavam há uma década, como eram fisicamente, onde estavam e o que estudavam. Mas ,também, foi uma boa oportunidade para rever a evolução da tecnologia, por que não só as pessoas mudam.

Se há uma coisa de que temos certeza é que 10 anos atrás o Facebook já contava com 360 milhões de usuários em todo o mundo, Microsoft lançava o Windows 7; e os consumidores conheceram discos rígidos de estado sólido a preços baixos e USB 3.0. Porém, o que se vive hoje é algo que naquele tempo ninguém imaginava; distante estavam a Inteligência Artificial, a realidade virtual, a ciência de dados e machine learning de fazerem parte na nossa realidade. De notebooks a ecossistemas digitais; nesta década da tecnologia, as empresas que sabiam como entrar na nova onda digital, avançaram em ritmo acelerado. Ao mesmo tempo, o acesso a dados e novas tecnologias conduziram um progresso no mundo dos negócios: durante este tempo, a otimização dos processos internos foi simplificada através de diferentes plataformas, permitindo reformular os modelos de tomada de decisões.

As novidades de corte futurista que foram apresentadas na última edição da CES em Las Vegas são uma demonstração de que há mais na Inteligência Artificial do que uma simples soma de algoritmos; por trás disso, há também uma nova forma de fazer negócios. De acordo com o estudo realizado por Gartner, empresa de consultoria e investigação de tecnologia da informação, até 2018 um terço das organizações que participaram da pesquisa, em mais de 80 países, implementaram soluções de IA. O percentual de empresas com estas ferramentas cresceu 270% nos últimos quatro anos. O estudo forneceu outros dados sobre o uso de novas tecnologias nos negócios, entre eles, destaca-se que em 52% das empresas de telecomunicações trabalham com chatbots e que 38% dos profissionais de saúde dependem de diagnósticos auxiliados por computador.

Logo na sequência, esta tendência também foi vista na última exposição NRF 2019 Retail’s Big Show, que reuniu as marcas de varejo mais importantes do mundo e mais de 38.000 participantes para debater sobre a incidência da IA, Robotic Process Automation (RPA), o sistema de reconhecimento facial e lojas digitais na transformação do setor de varejo. Estamos vivendo o futuro: com drones que servem para entregas de produtos e taxis voadores, tudo é possível.

Em resumo, o período 2009-2019 foi caracterizado pelo grande salto de qualidade e inteligência aplicada à tecnologia e por satisfazer a experiência do usuário, além de facilitar a vida das empresas. Vendo quanto progresso tivemos, em pouco tempo e sabendo que agora podemos realizar nossos sonhos e desejos, só nos resta perguntar o que nos espera nos próximos 10 anos. O limite para a transformação não existe.

(*)Paulo Eduardo Brugugnoli, Global CTO do gA