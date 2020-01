10ª edição da Campanha de Natal da ACP faz sorteio final com centenas de prêmios

A Associação Comercial do Paraná realizou na ultima quinta, dia 23 de janeiro, o sorteio final da campanha Natal Premiado 2019, com centenas de prêmios, em transmissão ao vivo pela página do Facebook da ACP.

O presidente da ACP, Camilo Turmina agradeceu a todos os parceiros dessa 10ª edição, que abrange vários estabelecimentos comerciais em todo o estado. “Mais de dois mil estabelecimentos comerciais, em aproximadamente 100 municípios do Paraná e 2,5 milhões de cupons mostram como essa campanha envolve os consumidores, lojistas e nossos apoiadores, num processo dentro da maior transparência”, concluiu Turmina.

A campanha envolveu 575 consumidores e é considerada “como a maior ação do varejo no Paraná”, segundo o coordenador geral do Natal Premiado, Luiz Teixeira da Agência Tx. A 10ª edição que teve início em novembro do ano passado e terminou no último dia 05, gerou R$ 500 milhões de vendas no comércio.

Confira aqui os vencedores do sorteio final

Carro zero KM: DAIANE FERREIRA MARTINEZ SILVA – Campina Grande do Sul

Caminhão de prêmios (móveis e dezenas de eletroeletrônicos):

. DAIANA NUNES – Curitiba

. PATRICIA SILVA DE AVELAR JULA – Colombo

Moto:

. JOSÉ GIOMAR BOLZONNI – São José dos Pinhais

. MARIZETE APARECIDA WILMERS – Bituruna

Bicicletas elétricas:

. VALDEIR ALVES DE ARAUJO – Curitiba

. ARIANE BASSETTI SALLES DOS SANTOS – Curitiba

. FERNANDA DA SILVA CARDOSO – Foz do Iguaçu

TVs de LED 32¨

. DEBORA MARIA FERREIRA – Curitiba

. EMANUELLE LEONEL FERREIRA – Curitiba

. DENISE VIEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO – Curitiba

. ANAHIR RAYMUNDO ALVES – Antonina

. ELIZABETH CRISTINA CARASSAI – Curitiba

. GISLAINE CORREIA VIANA – Curitiba

. GABRIEL REGO MONTANHA REBELLO – Curitiba

. APARECIDO AROLDO SASSO – Curitiba

. EDEVALDO SILVA DE QUEVEDO – Curitiba

. ANA PAULA DE RAMOS ANTUNES – São José dos Pinhais

Tablets:

. JACQUELINE DE OLIVEIRA PINHEIRO – Curitiba

. ELIZABETH APARECIDA DA LUZ VOSS – Curitiba

. DIRLENE APARECIDA BRILHANTE – São José dos Pinhais

. IGOR SOARES VEIGA – Curitiba

. REGINA BLEY JACQUES WOLF – Curitiba

. PEDRO WANDERLEY ARINS – Curitiba

. NEIVA APARECIDA GOMES – Curitiba

. PEDRO FRANCO – Tunas do Paraná

. RITA MARIA MORDASKI – Curitiba

. PALOMA FREITAS DA SILVA – Curitiba