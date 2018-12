Em jantar para 900 convidados, entre supermercadistas e fornecedores, realizado no Clube Santa Mônica pela Apras (Associação Paranaense de Supermercados), o presidente da instituição, Pedro Joanir Zonta, anunciou que o tema do Congresso da Mercosuper 2019 será “Espaço Transformação Digital no Varejo 4.0”, que terá como destaque um grande fórum sobre “Venda Online”. O evento será realizado nos dias 9, 10 e 11 de abril no Expotrade Convention Center, em Pinhais.

O tema será amplamente discutido em mais de 25 palestras e painéis durante os três dias de feira. “Este tema foi uma escolha conjunta dos diretores da Apras de todo o Paraná, o que demonstra que estamos atentos a esta tendência de mercado”, disse Zonta.

A expectativa é de que a Mercosuper 2019 seja 30% maior do que a de 2018, tanto em público quanto em espaço. Até o momento 90% dos estandes já foram fechados. “A feira está tomando proporções enormes e já conquistou espaço fixo nas agendas dos supermercadistas paranaenses, que não deixarão de garantir as negociações especiais levadas pelos expositores”, destacou o presidente.

Além de apresentar as metas e as expectativas para a Mercosuper, Zonta também aproveitou o público de 900 pessoas do jantar, entre supermercadistas e fornecedores, para comemorar as grandes conquistas do setor em 2018. Hoje, a Apras está presente em todo o Paraná, representada por 8 regionais e possui diversos comitês essenciais para o segmento, como o Comercial, Jurídico, Meio Ambiente, Prevenção de Perdas e RH, que têm a função de ajudar o setor e buscar soluções para os supermercados e seus consumidores.

Uma das novidades encabeçadas pelo Comitê Comercial da Apras, que é coordenado pelo Carlos Beal, é a parceria com a Simplus no cadastro de produtos, que está mudando o formato para recebimento de informações e imagens de produtos. Nesse novo sistema, o fornecedor cadastra o produto na SIMPLUS e o supermercado busca esse cadastro. Assim, todos os supermercados do Brasil trabalharão com as mesmas informações dos produtos, como a nomenclatura, fotos, dados fiscais e logísticos. A indústria e o varejo ganharão em qualidade, eficiência e produtividade.

O jantar realizado no dia 30 de novembro, no Clube Santa Mônica, também contou com o sorteio de prêmios e um show com a cantora Fernanda Liz. A festa foi patrocinada pela Orquidea, Fosforo PR, Coca-Cola FEMSA e Marilan. Já o apoio foi por conta da Anaconda, Aurora, Buriti, DM Card, Pontual Decorações, Dinho Distribuidora, Frimesa, Girando Sol, Mili, RD Alimentos e RP Info Sistemas de Gestão.