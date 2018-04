Zeca Pagodinho é um musical

A vida de Jessé Gomes da Silva Filho ganha um musical, Zeca Pagodinho – Uma história de amor ao samba, que será encenado em Curitiba nesta sexta dia 20. O espetáculo retrata a vida do artista do Xerém em dois atos e é protagonizado por Peter Brandão, na infância, e por Gustavo Gasparani, na fase adulta. Em cena treze atores, quatro músicos e um regente.

O ator Gustavo Gasparani também assina o roteiro e direção com a experiência de 35 anos de teatro, novelas e shows, sendo que o mais recente é Bem Sertanejo – O Musical, com Michel Teló. A estreia aconteceu no Rio de Janeiro e agora sai em turnê pelo Brasil, percorrendo dez capitais numa produção da Dannemann Entretenimento e Chaim Produções.

No primeiro ato de Zeca Pagodinho – Uma história de amor ao samba estão “os momentos que levaram a construir o sólido caráter do nosso herói suburbano, que nunca deixou de ser um homem do povo”. E no segundo e último ato, Gustavo Gasparani assume o papel de Jessé, quando o artista ganha fama e sua popularidade.

Durante duas horas, a trilha sonora é também protagonista dessa história, pois samba e narrativa se misturam nessa homenagem ao suburbano Zeca Pagodinho, sem faltar o bom humor e a irreverência. A dramaturgia recorre ao teatro de revista para narrar essa trajetória de sucesso e parceria com o público ao longo de mais de três décadas.

Divirta-se: Guairão nesta sexta dia 20, às 20h30. Ingressos a partir de 50 reais na bilheteria do teatro, pelo site diskingressos.com.br ou quiosques dos shoppings Mueller, Estação Palladium e São José. Com realização da Seven Entretenimento. Patrocínio Sulamérica via MinC.