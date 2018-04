Zarif sobe para o 2º lugar na etapa francesa da Copa do Mundo de Vela

O brasileiro Jorge Zarif está na segunda colocação na etapa francesa da Copa do Mundo de Vela. Nesta quinta-feira, no terceiro dia do evento em Hyères, ele ascendeu para a vice-liderança na classificação geral da classe Finn, levando em consideração o descarte do seu pior resultado.

O problema é que esse desempenho ruim foi alcançado por Zarif na sexta regata, a segunda desta quinta-feira, em que foi o 22º colocado. Já na primeira disputa do dia, ele ficou na segunda posição. Agora, então, contando o descarte, ele ocupa a vice-liderança com 24 pontos perdidos, um a menos do que o holandês Nicholas Heiner, que está na primeira posição. Mas ainda serão realizadas mais quatro regatas antes da medal race.

A vela brasileira também sonha com o pódio na Nacra 17. Samuel Albrecht e Bruna Martinelli ocupam a terceira posição, com 36 pontos perdidos na disputa liderada pelos italianos Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti – eles já perderam 18 pontos. Nas regatas do dia, os brasileiros ficaram em quarto, sétimo e sexto lugar. Na mesma classe, João Bulhões e Gabriela Nicolino de Sá ocupam apenas a 22ª colocação.

Os outros brasileiros que competem en Hyères estão longe da briga pelas primeiras posições após três dias de evento. Na classe 470, Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan estão na 22ª posição no feminino, enquanto Geison Dzioubanov e Gustavo Thiesen ocupam o 27º lugar no masculino. Carlos Robles e Marco Grael estão na 23ª colocação na 49er. Já na Laser, Bruno Fontes é o 27º, com João Pedro de Oliveira na 58ª posição.