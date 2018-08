Eloi Zanetti não é tão somente o homem de marketing e propaganda com que nos acostumamos a identificar grandes momentos da vida institucional do extinto Bamerindus (ao lado de Sergio S.Reis). Escritor, homem de planejamento estratégico em publicidade, conferencista, há cinco anos mora na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Num espaço rural paradisíaco, com a mulher, cuida da plantação de oliveiras e produz óleo extra virgem da melhor qualidade.

Homem de espírito, Zanetti é inquieto observador do mundo ao derredor.

Sua alma mistura tonalidades de Historiador e voos de antropólogo e etnógrafo. Por isso, acho importante passar para o leitor as observações que seguem sobre as raízes judaicas dos mineiros. O material é precioso, pois entender a alma e o coração do povo das Minas Gerais é sempre uma aventura que desafia a psicologia social e a história do Brasil:

RELIGIOSIDADE MINEIRA

Morando em Minas há cinco anos confirmei o que já havia percebido há muito tempo – a religiosidade do seu povo. Aconteceu assim: eu estava em Ouro Preto e ao observar a ornamentação das igrejas com tanto ouro, tantos santos e tantos sinais de devoção senti uma estranha energia a me sufocar – era a religiosidade impondo a sua força. Um novo sinal me foi dado tempos depois, quando revi em DVD a apresentação do Grupo Galpão, na sua maravilhosa adaptação da peça Romeu e Julieta. Percebi que os detalhes das vestimentas, dos adereços, cores e imagens de “espíritos santos” usadas no palco traziam intenso simbolismo religioso. Em Minas, esta forma de representação invade todas as áreas, principalmente a das artes: o estilista mineiro Ronaldo Fraga deixa transparecer no seu trabalho de moda forte presença mística. Ele vai fundo na alma do seu povo e deve ser por isso que a sua obra é ao mesmo tempo tão brasileira e tão universal.

ADÉLIA PRADO

Outra mineira, Adélia Prado, com sua solidez poética, sintetiza aquilo que seu padrinho literário Carlos Drummond de Andrade um dia escreveu:

“Anjos da guarda em expedição noturna velam sonhos púberes entre cortinados e grinaldas…”. Anjos da guarda é o que não faltam nas terras altas; Aleijadinho e o barroco local deixaram centenas de testemunhos.

COM SUTILEZA, ÀS VEZES

Este forte simbolismo permeia entre os amplos vazios do espaço/tempo mineiro, ora sob formas escancaradas, ora sob formas sutis e aparece nos costumes e nas artes locais; a música e o artesanato são os exemplos mais representativos, pois são eles que carregam o sagrado que ainda vive e respira nas descendências ibéricas/judaicas, ameríndias e africanas do seu povo. Sincretismo que expõe uma pluralidade maior do que em qualquer outro estado brasileiro.

CARGA BARROCA

Além da carga mística barroca o mineiro herdou fortes tradições judaicas com a vinda dos chamados cristãos-novos – judeus convertidos à força e que precisavam esconder seus costumes e crenças. Hoje elas são percebidas, mas pouco se conhece as origens. Essas aparecem, principalmente nas zonas rurais nos seus ditos populares, nas tradições espirituais e no modo de ser: o mineiro é calado, escuta mais do que fala, é econômico, pão duro, não desperdiça nada, varre a casa da porta para dentro, dá uma para o santo ao beber algo, joga um punhado de terra no caixão quando ele desce à sepultura, abençoa suas colheitas, coloca um objeto de ouro na criança ao nascer, é melancólico e esconde a comida na gaveta da mesa quando chega alguém em casa, pois não podia se expor como judeu se estava comendo comida kosher.

MUITOS SANTOS

É devoto de vários santos e muitos ostentam nomes como José, João, Geraldo, Lucas, Marcos, Benedito, Luiz, Gonçalo, Maria, Ana e Aparecida.

Devoção enriquecida nas festas populares, tais como a de Reis, São Gonçalo, São Sebastião, do Divino, da Semana Santa, a Reza de Cruz e as dezenas de romarias e procissões, isso só aqui na região onde moro – Sul de Minas. Não raro ouve-se que fulano de tal foi fazer sua visita anual à Basílica de Nossa Senhora Aparecida – aqui perto.

MUITAS CAPELAS

Ao andar pelas estradas rurais, nos antigos caminhos de ir-e-vir se encontram ermidas, capelas, paróquias e igrejas. Foram construídas há muito pelas mãos de algum padre ou bispo que outrora por aqui passaram em suas viagens de catequese e evangelização. Ir à missa aos domingos e respeitar a figura do padre como autoridade religiosa e até política ainda é dever de muitos.

O NOME DE DEUS

Também percebi que os mineiros usam o nome de Deus a todo momento, principalmente ao se cumprimentarem: Deus te acompanhe. Deus lhe pague.

Seja o que Deus quiser. Deus me livre. Deus é pai. Deus te crie. Vá com Deus. Deus te ajude. Juro por Deus. Deus permita, etc.

MONTANHAS MÍSTICAS

O historiador Gilberto Furiel me ajuda a finalizar este texto com o seguinte depoimento: “o mineiro é místico, não somente pela própria constituição histórica/religiosa, mas pela própria situação geográfica – as montanhas. As montanhas de Minas provocam êxtase e nos levam a um certo transe. É cenário propício para um olhar interior, uma busca. O mineiro nasceu aos pés das montanhas, caminha por entre a neblina fina dos seus vales e cumes, sente o vento e prova o isolamento e o silêncio, requisitos para uma vida ascética.“

Laurentino Gomes no projeto “Um Escritor na Biblioteca”

O escritor paranaense Laurentino Gomes é o convidado de agosto do projeto Um Escritor na Biblioteca. O bate-papo, mediado pelo jornalista Marcio Renato dos Santos, acontece no dia 7, às 19h30, no auditório da Biblioteca Pública do Paraná. Até novembro, outros quatro autores participam do evento. A entrada é gratuita.

TRILOGIA

Autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, que remonta a história do Brasil até a Proclamação da República, Gomes já ganhou, entre outros prêmios, seis vezes o Jabuti e dois Esso de Jornalismo. É membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, membro honorário das Academias de Letras das cidades de Maringá e Sorocaba e ocupante da cadeira 18 da Academia Paranaense de Letras.

PARANAENSE

Jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Laurentino Gomes fez pós-graduação em Administração pela Universidade de São Paulo e possui cursos de especialização nas universidades de Cambridge, na Inglaterra, e Vanderbilt, nos Estados Unidos. Já trabalhou em alguns dos principais veículos de comunicação do país, tendo iniciado sua carreira como repórter dos jornais Correio de Notícias e O Estado do Paraná.

O PROJETO

Um Escritor na Biblioteca é um projeto realizado pela Biblioteca Pública do Paraná na década de 1980, retomado em 2011, com a participação de autores brasileiros de variadas gerações. Os depoimentos são gravados e, posteriormente, publicados no jornal Cândido e editados em formato de livro pelo Núcleo de Edições da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Associação paulista vem orientar advogados em Curitiba

Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), entidade que congrega quase 90 mil associados e completou 75 anos de fundação este ano, tem realizado permanentemente diversas ações para estar cada vez mais próxima dos seus associados presentes em todos os estados do País.

Entre as iniciativas, destacamos sua Unidade Móvel, que desde 2016 já percorreu mais de 25 mil quilômetros, esteve em 62 cidades no estado de São Paulo, dez em Pernambuco, seis em Minas Gerais, três em Goiás, duas na Bahia e duas no Paraná.

UNIDADE MÓVEL

Na sexta-feira, 3/8, a Unidade Móvel da AASP estará em Curitiba (em frente ao prédio da OAB de Curitiba – Rua Brasilino Moura, 253 – Ahu, Curitiba-PR, das 10 às 17h) oferecendo diversos produtos e serviços que facilitam a rotina dos advogados para melhor atenderem seus clientes.

MUITAS SOLUÇÕES

Na Unidade Móvel, os advogados – segundo a entidade – “encontram várias soluções para facilitar o exercício profissional: emissão de certificado digital, indispensável para o peticionamento eletrônico, por um valor especial para associados; códigos de bolso atualizados, pen drive, oportunidade para se associarem à AASP, agendas, edições da Revista do Advogado e da Revista Brasileira da Advocacia, do CPC anotado, e informações gerais sobre as atividades e o clube de benefícios da Associação, entre outros.”

Os advogados também podem ir até o local e apresentar sugestões para as constantes ações da entidade junto ao Poder Judiciário.

Candidaturas (I)

“Mulheres inovadoras” apoiam Ratinho

Os movimentos femininos dos partidos Avante, PSD, PRB, PSC, PR, PV e PHS mobilizaram cerca de 300 lideranças no evento “Mulheres Inovadoras”. O encontro ocorreu no último sábado, dia 28, no Teatro Bom Jesus

O candidato a Governador do Paraná, Ratinho Jr, participou do evento. Acompanhado do presidente licenciado da Fecomércio do Paraná, Darci Piana, e do presidente licenciado da FIEP, Edson Campagnolo, Ratinho Jr exaltou a importância da participação das mulheres na política.

HORA DE ESCUTAR

“É escutando cada paranaense que a gente vai trabalhar para melhorar o nosso estado. Participei do evento Mulheres Inovadoras e pude conhecer projetos de interesse de toda sociedade, valorização, empoderamento e defesa da mulher”, afirmou Ratinho Junior.

A Coordenadora do PSD Mulher no Paraná, Sandra Duda, comemorou o sucesso do evento: “Reunimos importantes lideranças femininas do Paraná nesse encontro. Isso demonstra a força da mulher na política e configura um importante apoio à candidatura de Ratinho Jr ao governo do Estado”, declarou.

(Assessoria de Imprensa)

Em Foco

“Fake News”, pós-verdade e tecnologia… no século XIX

As acusações de falsidade contra informações tecnicamente gerenciadas podem parecer recentes, mas sua origem remonta há mais de um século

Josep Lluís Micó (*)

A origem das chamadas “Fake News” (“notícias falsas”) provavelmente remonta ao nascimento do jornalismo. As mentiras são tão antigas quanto a própria humanidade. No entanto, o conceito de “notícias falsas” tornou-se popular recentemente, ao lado de outro termo que está sendo muito usado hoje em dia: “pós-verdade”.

Essas palavras são como granadas de mão jogadas por rivais políticos, adversários econômicos e inimigos culturais com o objetivo de prejudicar a credibilidade das reivindicações de seus adversários.

INTRIGAS EM ESCALA

Nesse contexto, a tecnologia desempenha um papel central. As plataformas e ferramentas digitais (internet, redes sociais, dispositivos móveis etc.) ajudam a produzir e propagar intrigas em larga escala, como em nenhum outro momento da história. No entanto, os analistas alertam contra o perigo de cair no extremo oposto, isto é, ignorar todo o conteúdo que chega através desses canais.

NOS EXTREMOS

Em um curto período de tempo, muitas pessoas, de fato, passaram de um extremo a outro, de modo que agora não querem prestar atenção a qualquer material que tenha sido criado digitalmente ou que tenha viajado pelo ciberespaço.

Os avanços tecnológicos que, em termos gerais, são os mais vantajosos – como a robótica, a inteligência artificial, o Big Data – são percebidos como ameaçadores e, assim, contribuem para complicar ainda mais essa situação.

O debate parece novo, mas na verdade não é tão recente. Pode-se dizer que acusações desse tipo favorecidas por tecnocéticos (que não acreditam na tecnologia) têm uma data de origem conhecida: 8 de janeiro de 1889.

HERMAN HOLLERITH

Naquele dia, o inventor norte-americano Herman Hollerith patenteou um tabulador de cartões perfurados eletromecânicos que lançou uma indústria baseada na aliança entre estatísticas e engenharia informática.

Três anos antes, ele iniciou um negócio que consistia em alugar dispositivos similares para o censo nacional dos EUA. Este sistema – o mesmo usado pelos condutores de trem quando eles perfuraram os bilhetes dos passageiros de acordo com o destino e outras opções, para evitar a fraude – tornou-se o segredo do sucesso da IBM, que foi fundada em 1911.

TUDO A MÃO…

Enquanto o censo americano de 1880 estava em processo, o diretor da divisão de estatísticas vitais, John Shaw Billings, observou com preocupação que os trabalhadores estavam colhendo dados e fazendo contas manualmente.

Então, ele fez a seguinte observação para um assistente: “Deveria haver alguma maneira mecânica de fazer esse trabalho, usando furos em um cartão. O assistente era Hollerith. Dez anos depois, o censo foi realizado utilizando esta técnica. O método de Hollerith permitiu economizar 5 milhões de dólares e oito anos de trabalho.

(*) JOSEP LLUÍS MICÓ é jornalista, professor de Jornalismo na Universidade Ramon Llull e Reitor da Faculdade de Comunicação Blanquerna, Barcelona, Espanha. Escreve para o Portal Aleteia.

Oferecem-se super-gênios para quase todas atividades

Surpreende, pode parecer piada, mas quem oferta super-gênios para diversas áreas de atividade dá seu endereço. E vai direto ao assunto numa extensa proposta, começando por dizer que trabalha com indicação gratuita de profissionais “gênios superdotados”.

O alvo da correspondência são empresas, para as quais ofertam “pessoas de QI elevadíssimo e currículo estelar”. E em seguida vem um desfile de sugestões para preencher eventuais áreas de necessidade de empresas:

– CEOs, Diretores, Especialistas em Inovação, TI – Tecnologia da Informação, Gestão, Qualidade Total, Marketing, Estoques, Compras, Finanças, Vendas, Programação, Divulgação, Análise de Sistemas, etc.

– Negociação de Empresas (Fusões, Vendas & Aquisições), Investimentos Imobiliários, Formatação de Franquias, etc.

– Escritores, Tradutores, Roteiristas, Ghost Writers, Revisores, etc.

EXECUTIVOS DE ALUGUEL

Não consigo entender bem o que isso pode significar, mas a empresa oferece também “executivos de aluguel” poliglotas. Eles têm a incumbência de “resolver uma determinada tarefa para sua empresa no Brasil e no Exterior (como por exemplo, reuniões com investidores estrangeiros, relações internacionais, etc.)

E, surpresa: as ofertas incluem até coaches de emagrecimentos, coache para entrevistas de empregos, hipnólogos, personal alta sociedade (???)…

Superdotados & Gênios: https://superdotadosgenios.wixsite.com/genios

Candidaturas (II):

Alvaro recebe documento da área de hospedagem

O presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio, encontrou-se nesta terça, (31/07), em Curitiba, com o senador Álvaro Dias, pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos. Ele foi um dos primeiros presidenciáveis a receber o documento intitulado “Turismo: +desenvolvimento +emprego +sustentabilidade”, elaborado por 25 entidades e associações da cadeia produtiva do turismo brasileiro, que compõem o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O objetivo dos dirigentes e empresários do setor é que todos os candidatos recebam o documento, que reúne propostas de construção e consolidação de uma política pública para promoção e desenvolvimento do turismo no Brasil. Até o fim desta semana, o documento também será entregue a Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PSL), Henrique Meirelles (MDB), Geraldo Alckmin (PSDB), todos durante agendas no Rio de Janeiro.

Candidaturas (III):

Alvaro namora o PSC

Álvaro Dias, candidato a presidente pelo Podemos, participa amanhã, 1, da reunião da Executiva Nacional do PSC, em Brasília. Estará acompanhado da presidente do partido, a deputada paulista Renata Abreu.

Vai discutir uma aliança entre os dois partidos na eleição de outubro.

O PSC lançou no fim de semana passado Paulo Rabello de Castro como candidato do partido à Presidência.

Se a reunião de amanhã der certo, Rabello de Castro seria vice de Alvaro.

(O GLOBO, Lauro Jardim)

Estado vai ampliar parcerias com cooperativas da região dos Campos Gerais, diz Cida

A governadora Cida Borghetti confirmou a disposição do Estado em manter o diálogo com o setor produtivo para ampliar as parcerias e estimular novos negócios na região dos Campos Gerais. Cida recebeu nesta segunda-feira, 30, os presidentes das cooperativas Frísia Agroindustrial, Renato de Castro Greidanus; de Castrolanda, Frans Borg; e da Capal Agroindustrial, Erik Bosh; e o presidente do Sistema Ocepar, Paulo Roberto Ricken. “A região dos Campos Gerais tem muito potencial turístico, econômico e social que pode ser desenvolvido em conjunto com as cooperativas que já estão instaladas. Estamos abertos a ampliar o diálogo para novas parcerias”, afirmou a governadora.

Os dirigentes apresentaram à governadora projeto para ampliar a matriz energética dos Campos Gerais. A ideia é criar um parque eólico e uma usina de biogás para a destinação sustentável de carcaças de animais.

ENERGIA EÓLICA

O projeto do parque eólico prevê a geração de 60 megawatts de energia, com capacidade de expansão para até 300 megawatts. Os estudos preliminares indicam que o Estado é o segundo melhor parque de ventos do Brasil e que a região comporta a usina.

Já o projeto de geração de energia através do biogás ainda está sendo desenhado pelas cooperativas. “Os projetos serão analisados com muita atenção pelas equipes técnicas do Estado e formaremos uma comissão para conhecer soluções similares e como elas se comportariam na realidade do Paraná”, afirmou a governadora.

“Precisamos estar unidos para que possamos explorar as potencialidades que cada região oferece”, acrescentou.