A fenomenal pianista chinesa Yuja Wang, dona de um estilo forte que lhe confere reconhecido carisma, fará recital em Curitiba, no dia 6 – programa internacional em comemoração aos dez anos do Teatro Positivo. No Brasil, ela estreia no dia 4, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

No programa, Sergei Rachmaninov Prélude em Sol menor, op. 23, Nº 5: Vocalise e Étude tableau em Mi bemol menor, op. 39, Nº 5, Frédéric-François Chopin Sonata piano Nº 3 em Si menor, op. 58 e Sergei Prokofiev Sonata para piano Nº 6 em Lá maior, op. 82.

A pianista domina esse romântico repertório, imprimindo a suas interpretações uma notável sonoridade, com o toque de uma sensualidade contemporânea. Embora muito jovem, já se apresentou com as principais orquestras e regentes do mundo.

Nascida de uma família musical, após os primeiros estudos de piano na China, ainda criança, recebeu treinamento avançado no Canadá e no Instituto Curtis de Música da Filadélfia, sob a direção de Gary Graffman.

“O seu é um virtuosismo de teclado brilhante e despojado, que teria provocado inveja até mesmo no lendário Horowitz”, garantiu a crítica do jornal Los Angeles Times, em 2015.

Sua explosão internacional veio em 2007, ao substituir Martha Argerich como solista da Orquestra Sinfônica de Boston. Dois anos depois, assinou contrato exclusivo com a Deutsche Grammophon e, desde então, pavimentou seu lugar entre os principais artistas do mundo, com uma sucessão de apresentações e gravações aclamadas pela crítica.

No ano passado, ele realizou turnê com a Orquestra Sinfônica de Londres e Michael Tilson-Thomas, participou do Festival Ravinia, com a Orquestra Sinfônica de Chicago sob a batuta de Lionel Bringuier, fez concertos com a Filarmônica de Munique e Valery Gergiev e uma turnê por três cidades alemãs, com a Filarmônica de São Petersburgo.

Yuja Wang também atuou como regente de duas das melhores orquestras de câmara do mundo, a Mahler Chamber Orchestra e Chamber Orchestra of Europe. E neste ano de 2018, ela fez ampla turnê de recitais pelas principais praças dos Estados Unidos e pela Europa, cobrindo, entre outras cidades, Nova York, San Francisco, Roma, Viena, Berlim e Paris.

Natural de Pequim, ela é também reverenciada como um ícone de elegância no mundo da moda e um fenômeno nas redes sociais.

Imperdível: Teatro Positivo, domingo dia 6, às 21h. Ingressos, à venda na bilheteria e no Diskingressos, a 50 reais (para 20% da lotação), 260 e 160 reais. Desconto de 30% para compra de até dois ingressos exclusivo para site Dell’Arte (mediante apresentação do email na entrada do teatro). O cliente pode imprimi-lo ou salvá-lo em seu celular. Desconto válido em todos os pontos de venda. Produção Dell’Arte e Ver-rinha Walflor.