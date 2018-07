O presidente da China, Xi Jinping, chegou a Ruanda, a segunda parada da sua visita à África. O presidente de Ruanda, Paul Kagame, recebeu Xi como o primeiro presidente chinês a visitar o país da África Oriental. Na segunda-feira, Xi deve visitar um memorial do genocídio de Ruanda de 1994 e assinar acordos bilaterais.

O líder chinês segue então para a África do Sul para participar de uma cúpula das economias emergentes do Brics que começa na quarta-feira. Depois disso, Xi vai visitar as Ilhas Maurício.

A China é o maior parceiro comercial de África e procura agora estreitar os laços militares. A China inaugurou a sua primeira base militar no continente no ano passado em Djibouti. Fonte: Associated Press.