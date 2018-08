O WTC Curitiba – braço do World Trade Center Business Club, maior plataforma de negócios do mundo – abre nesta terça, dia 28, a programação de eventos do segundo semestre com uma reunião-almoço sobre como fazer negócios com a China e o que os chineses buscam no Brasil. O evento acontece das 11h30 às 14 horas no NH Curitiba The Five (R. Nunes Machado, 68 – Centro).

O evento reúne o co-fundador e CEO do EBANX, Alphonse Voigt, o diretor geral da chinesa EBDS Consulting, John Lin, e os diretores do WTC Harbin, China, Steve Lo e Sui Jin Kon. À exceção de Voigt, os demais convidados vão falar por vídeo-conferência, diretamente da China, com tradução simultânea.

O tema será abordado pelos palestrantes durante uma hora, seguindo-se um debate de 30 minutos aberto a associados e convidados. A reunião-almoço promove a oportunidade para networking.

O objetivo do WTC é auxiliar e apoiar os associados no desenvolvimento de negócios, tanto em âmbito local quanto internacional. Em todo o mundo, a rede agrega 330 WTCs. No Brasil, além do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele está organizado em São Paulo e Minas Gerais.

Quem são os convidados

Alphonse Voigt

Co-fundador e CEO do EBANX

Adrenalina é o que corre nas veias de Alphonse Voigt. Quanto mais radical o esporte e mais senso de superação ele exigir, melhor. E é essa mesma visão que o guia nos negócios: quanto mais desafiador, mais interessante. O perfil rendeu o título de Empreendedor Endeavor, que ele carrega há mais de quatro anos. Especialista em Direito Internacional pela Unicuritiba, Alphonse é advogado de treinamento e empreendedor de coração. Com o EBANX, vem derrubando as barreiras de acesso entre latino-americanos e negócios online internacionais, fazendo com que brasileiros, mexicanos, argentinos, colombianos, chilenos, peruanos e equatorianos paguem do jeito que estão acostumados em e-commerces de diversos países do mundo.

John Lin

Diretor geral da EBDS Consulting

Foi executivo em empresas multinacionais (P&G, Avon, Accenture) com experiência na América Latina, América do Norte e Ásia. Também atuou em uma private equity brasileira no final da década passada. Viveu a China “pré-industrial” (anos 90, durante a abertura chinesa ao varejo internacional) e a China atual (como CEO da Avon China e consultor). Tem uma perspectiva única sobre o desenvolvimento chinês, não somente sob o ponto de vista econômico, mas também cultural, de negócios e dos consumidores. Atualmente atua via a EBDS Consulting, principalmente em China market entry strategy para empresas multinacionais e tem uma parceria com a Xnode para os programas de Corporate Innovation, onde mentora e aconselha startups e corporações em inovação e modelos de negócios.

Steve Lo

Diretor executive no WTC Harbin, China

Steve Lo tem mais de 38 anos de experiência ativa de negócios na China. Desde 1979, ele pessoalmente orientou, organizou e gerenciou o desenvolvimento e a implementação de uma ampla gama de atividades comerciais na China em nome de grandes corporações globais. Fundou a Asiatic International, uma consultoria independente, em 1987, para prestar assistência a clientes americanos e europeus em busca de mercado e de marcas de fabricação na China. Essa atividade é construída em estreita relação de trabalho com autoridades do governo central e local, bem como amplos contatos com empresas privadas.

Sui Jin Kon

Diretora de Alianças Globais no WTC Harbin, China

Com vasta experiência em negócios internacionais, a executiva atua principalmente na Europa, Austrália e grande parte da região Ásia-Pacífico. Sua carreira começou nas cidades portuárias de Cingapura e Roterdã, na área de transportes e corretagem. Depois disso, sua atenção voltou-se para o desenvolvimento de infraestrutura, incluindo: telecomunicações no nordeste da Ásia, com ênfase especial na China; portos e ferrovias na Europa, Austrália e China; e instalações de saúde em Cingapura, incluindo o primeiro Centro de Terapia Proton do Sudeste Asiático. Ao longo de sua carreira, pesquisa e tecnologia de ponta têm sido sua paixão, tendo estado profundamente envolvida na pesquisa de translação clínica de Cingapura e nos esforços de comercialização de biotecnologia. Em seu cargo atual como Diretora de Alianças Globais no WTC Harbin, a Sra. Kon se concentra na criação de colaborações multilaterais e transfronteiriças de valor agregado para levar Harbin ao mundo e vice-versa.