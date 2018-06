Wimbledon coloca Serena Williams como cabeça de chave número 25

O Torneio de Wimbledon nem sempre segue o ranking mundial para definir os cabeças de chave da competição. No anúncio desta quarta-feira, a organização do Grand Slam de Londres seguiu a ordem no masculino, mas optou por colocar a norte-americana Serena Williams como cabeça de chave número 25 no feminino.

A tenista de 36 anos voltou às quadras em março deste ano após ficar afastada por conta do nascimento de sua filha. Atualmente ela é a tenista de número 183 do ranking. No entanto, a organização levou em conta seu histórico de 23 títulos de Grand Slam, com sete conquistas só em Wimbledon.

Com Serena como novidade, quem ficou de fora da lista das principais tenistas de Wimbledon foi a eslovaca Dominika Cibulkova, que chegou por duas vezes às quartas de final do Grand Slam. Na véspera do anúncio, ela já havia dito que não acharia justo ficar de fora das cabeças de chave.

A romena Simona Halep, líder do ranking da WTA, é a cabeça de chave número 1. A atual campeã do torneio, a espanhola Garbiñe Muguruza, aparece como terceira cabeça de chave. A dinamarquesa Caroline Wozniacki, que venceu o Australian Open, aparece como segunda favorita.

No masculino, Roger Federer, que na segunda-feira perdeu a liderança do ranking para Rafael Nadal, foi colocado como cabeça de chave e vai em busca de sua oitava taça no Grand Slam. O espanhol aparece como número 2, seguido pelo croata Marin Cilic, o alemão Alexander Zverev e o argentino Juan Martin del Potro, conforme indica o atual ranking da ATP.