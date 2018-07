Os controladores do WhatsApp estão preocupados com o fato da plataforma ser a grande difusora das chamadas “fake news”. Para tanto, as mensagens reencaminhadas de um celular para outros terão um aviso de “reenviada”. Foi agendada uma reunião para discutir soluções para o combate às ‘fake news’ nos Estados Unidos, para os dias 29 e 30 de outubro deste ano. A apresentação de resultados vai acontecer em abril do ano que vem. As experiências visam combater situações como boatos difundidos pelo WhatsApp na Índia, sobre abuso de crianças, que resultaram em linchamentos e mortes de pessoas inocentes.