WhatsApp lança aplicativo para pequenas empresas

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (18) o lançamento de uma nova versão do aplicativo de mensagens destinada a pequenas empresas e atividades profissionais. Chamado WhatsApp Business, o app servirá como um canal oficial de contato entre companhias e clientes.

“É um aplicativo dedicado para Android, que é gratuito para download, e foi desenvolvido para atender as necessidades de uma pequena empresa”, diz o comunicado da companhia.

Entre as diferenças em relação ao WhatsApp já existente, o aplicativo para empresas traz uma conta comercial, estatísticas e mensagens instantâneas que serão usadas para responder dúvidas e atender reclamações de forma automática. Atualmente, a nova versão está disponível apenas para Indonésia, Itália, México, Reino Unido e nos Estados Unidos, mas será disponibilizado para outras regiões nas próximas semanas. Ele também chegará ao Brasil por onde já ocorrem testes.

“Pessoas no mundo todo utilizam o WhatsApp para se comunicarem com as empresas que são importantes para elas – desde comércio de roupas online na Índia até distribuidores de peças automotivas no Brasil”, acrescenta a nota oficial.

O aplicativo de mensagens instantâneas é usado por 1,3 bilhão de usuários em todo o mundo. O Brasil é o segundo maior mercado do serviço, ficando atrás apenas da Índia.

Ansa