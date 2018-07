Um dos painéis mais aguardados da San Diego Comic Con era o da Warner, que divulgou o novo trailer de Animais Fantásticos e de Shazam! e do tão esperado Aquaman. É o primeiro filme solo do herói da DC Comics e tem Jason Momoa como protagonista.

O trailer começa com Aquaman narrando quem são seus pais e logo mostra a primeira vez que o herói, ainda menino, descobre sua conexão com a água.

Momoa apareceu como Aquaman pela primeira vez nas telas do cinema em 2016, em uma curta cena de Batman vs Superman, e no ano seguinte com uma participação maior em Liga da Justiça.

O filme, que atem direção de James Wan e roteiro de Will Beall, estreia no dia 13 de dezembro.