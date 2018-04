Walmart abre 50 vagas em Curitiba

O Walmart está com 50 vagas abertas no Paraná para auxiliar e encarregado de serviços gerais.

Para as vagas de auxiliar e encarregado de serviços gerais, é necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário tarde ou noite.

Os contratados terão direito à assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, restaurante na empresa, vale-transporte e participação no lucro da empresa.

O Walmart incentiva um ambiente profissional que valoriza as diferenças, sejam elas físicas, étnicas, culturais, de idade e orientação sexual, além de oferecer todas as suas vagas de trabalho, sem restrição, à candidatura de pessoas com deficiência. As seleções acontecerão nas segundas-feiras, até 07 de maio. Interessados devem comparecer nos endereços indicados, das 8h às 11h ou das 13h às 15h, no seguinte endereço:

– Big Torres: Rodovia BR 116, 10.000 – Jardim Botânico Curitiba – PR – 81690-100 – Brasil

Para mais informações:(41) 3351-7598