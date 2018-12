O anunciado voo Navegantes – Foz do Iguaçu, operado pela companhia aérea Azul, estreia nesta quinta-feira. A rota estará disponível durante toda a alta temporada de verão, com oferta de voos diretos três vezes por semana.

A operação será feita por uma aeronave ATR72, que tem capacidade para 70 passageiros. O pouso em Navegantes, vindo de Foz, será às 16h25min, e a decolagem às 17h05min. A previsão é que a duração da viagem seja de 1h55min.

A rota é uma das mais solicitadas pelo trade turístico da região, e pode trazer um importante upgrade no fluxo de visitantes. Foz do Iguaçu divide com o Rio de Janeiro o título de cidades mais procuradas pelos turistas estrangeiros _ as cataratas atraem, anualmente, visitantes de 150 nacionalidades diferentes.

A oportunidade de uma ligação direta com a cidade paranaense abre espaço para que o Litoral de Santa Catarina entre nos roteiros de turistas europeus e norte-americanos, que ainda são minoria por aqui. Andreia Nandi, superintendente do terminal, espera um incremento de turismo e negócios.

Por enquanto, a nova rota é uma operação-teste. Dependendo da demanda de passageiros, é possível que o voo seja oferecido durante o ano todo, como ocorreu com o voo para Buenos Aires, também operado pela Azul.

Nesta quinta, a estreia do voo terá direito ao tradicional batismo, com jatos d´água dos caminhões de combate a incêndio da equipe de bombeiros do aeroporto, e recepção com personagens do Beto Carrero World.