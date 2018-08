A Volkswagen tem uma verdadeira ofensiva de SUVs nas mãos. Além de um aventureiro compacto e do recém-testado T-Cross, a marca prepara também o utilitário médio Tarek. O modelo teve seu desenho registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e será lançado no mercado brasileiro até 2020. A marca já anunciou um pacote polpudo de US$ 650 milhões para produzir o novo SUV na fábrica de Pacheco, Argentina, enquanto o menor T-Cross será feito em São José dos Pinhais (PR).

O desenho é virtualmente igual ao do modelo de produção vendido na China, onde o carro é comercializado como Tharu. Já no mercado sul-americano, o nome deve ser Tarek mesmo. Pelo menos é o que dá a entender uma apresentação oficial do grupo VW.

A plataforma será a mesma MQB A1 utilizada pelo Golf e família, uma versão um pouco maior da MQB A0 aplicada no Polo, Virtus e T-Cross. O comprimento chega a 4,45 metros e o entre-eixos alcança bons 2,68 metros.

O porte ajudará ele na tarefa de competir com as versões mais caras do SUVs compactos e também com os médios. Não por acaso, o fabricante colocou justamente o Honda HR-V e o Jeep Compass como exemplos de rivais.

Por sua vez, o conjunto mecânico deve partir do 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm. Com turbo, injeção direta e bom torque em baixa, o propulsor será o mais vendido da gama. Mas um 2.0 TSI de potência intermediária também poderia equipar os mais caros.