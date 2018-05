‘Você soltava muita graça para mim’, fala Nadja para Thaís Bianca

Nadja e Thaís Bianca já deixaram o Power Couple Brasil, mas parece que trouxeram as desavenças para fora do reality e se alfinetaram sobre atitudes que ambas tiveram dentro do programa.

Thaís relembrou uma situação em que ficou magoada porque foi recebida com hostilidade quando tentava consolar Nadja por uma briga com o companheiro, D’Black.

“Você sabe por que eu fiz isso?”, respondeu Nadja no Programa do Porchat dessa quinta-feira, 24. “Eu tinha acabado de fazer uma prova, aí você chegou pra mim e falou ‘Eu não vou votar em você porque não tenho afinidade com você’. Aí você vai no meu quarto perguntar se eu vou jantar?”.

Não satisfeita, ainda emendou: “Você soltava muita graça para mim também. Eu vi hoje, Thaís, você soltando as graças comigo na cozinha”.

Nadja passou a acusar Thaís Bianca e Douglas D’Amore de terem combinado votos pela eliminação de outros participantes. O rapaz, que até então estava se esquivando da discussão, se defendeu.

Este não foi o único momento em que as duas ex-participantes trocaram faíscas. No quadro Metendo a Colher, Thaís deveria dizer qual era o casal que mais se odiava dentro do programa. “Como a Nadja era firme com o D’Black, eu acho que faltou um pouco mais de amor ali na hora de compreendê-lo. Então, vou dar a colher do ‘se odeiam’ para eles”. A resposta de Nadja foi categórica: “Thaís, vamos dividir essa colher? Porque eu também acho isso de vocês dois”.