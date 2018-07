São muitas as empresas que desconhecem, mas desde 2005 elas contam com uma legislação que garante incentivos fiscais para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, concedidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Porém, ainda menos companhias têm ciência de que a Lei 11.196/05, chamada de Lei do Bem, prevê benefícios até para um simples investimento em maquinário.

“Empresas deixam de submeter seus projetos a fontes de apoio governamental por entenderem que inovação equivale a uma invenção”, destaca Juan Herrera, gerente de auditoria tributária da BDO, uma das Big 5 do setor de auditoria e consultoria. “Atividades inovadoras incluem parcerias com universidades, a substituição de insumos por materiais com características aprimoradas, a redução de custos fabris e a produção de artigos com consumo de energia reduzido, entre outros processos que visem à melhoria da produtividade”, complementa.

Para estimular a adesão de empresas a esses benefícios, inclusive, a BDO acabou de firmar uma parceria com a GAC Group. A consultoria de origem francesa, especializada no fomento à inovação, será responsável por estabelecer diretrizes técnico-científicas para enquadrar os clientes da auditoria às regras da Lei do Bem.

Entre as vantagens previstas pela legislação estão o reembolso de 20,4% a 34% dos gastos gerados pelo projeto; o ganho financeiro da depreciação integral de máquinas e equipamentos, que é de 15% do valor de aquisição dos bens; a redução de 50% do IPI na compra de máquinas e equipamentos; e a isenção do Imposto de Renda para remessas ao Exterior, no caso de pagamento, registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.

Para ter acesso aos incentivos, a empresa deve atuar no regime de Lucro Real, ter a certidão negativa de débito ou a positiva com efeitos de negativa e realizar o projeto desenvolvido no ano em que pleitear o benefício. “Embora as exigências sejam claras, são necessárias diversas especificações técnicas. As companhias precisam de sinergia entre suas áreas financeira e técnica para identificar onde está a inovação dentro da empresa e obter melhores condições de custos e benefícios”, ressalta Herrera.