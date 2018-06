Visual de Copa do Mundo 2018

1- A marca curitibana NovoLouvre lançou dois modelos de camisetas que fazem referência à Seleção Brasileira de Futebol. As camisetas, na interpretação fashion da marca autoral, as peças são transparentes com várias possibilidades de coordenação de visual, como mostra a modelo Gabriely Hostman (Take). Estão disponíveis no showroom da marca no Centro Histórico (Trajano Reis, 36), ao preço de 159 reais (manga longa) e 129 (manga curta).

2- Marcela Minelli, Paula Drumond, Tephy Kopenhagen, Carol Assad, Roberta Ferraz e Saide Mattar já vestiram as camisetas desenvolvidas pela marca paulistana Tufi Duek para torcer pelo Brasil. São dois modelos trabalhados no viscose com elastano, off-white, em um estilo longline, um pouco mais estreito, além de ser compridos na barra. Uma das camisetas vem com a frase Para Frente, Brasil em russo destacada no peito, acompanhada das bandeiras do Brasil e Rússia. Outra traz figuras geométricas com as cores da Bandeira Nacional.

3- Com presença em multimarcas curitibanas, a mineira Skazi lança uma bomber jacket confortável, toda em telinha, com as cores da bandeira. Ela pode ser personalizada com as iniciais da cliente ou de seu jogador preferido. Já para quem não abre mão de um estilo mais sensual, a sugestão é o body, que valoriza as curvas e ainda pode ser combinado com calças, saias e shorts

4- Também mineira, Regina Salomão colore suasuas araras com uma coleção cápsula da Copa do Mundo. São vários modelos que imprimem a paixão do povo brasileiro pelo futebol. Tem blusas, jaquetas e bodies de estilo sexy e também parsa a torcida masculina.

5- De modo geral, para homens ou mulheres, adultos ou crianças, as marcas se atentaram ao conforto, frases de estímulo (ah, muito necessárias!) e nas cores verde, amarela e azul. Nem as criações para o público masculino, em sua vestimenta mais característica, não foram esquecidas. Enfim, a torcida pode ser encarada também na intimidade. Se essa for a opção, os público masculino pode se esbaldar com as cuecas Calvin Klein. Anatômicas, nas cores branca ou verde com detalhes em amarelo, custam 79 reais.

6- DeMillus vê pai e filho torcendo juntos, com vibração e muita esperança. Na coleção temática da Zeus, sua marca de underwear masculina, perfilam-se cuecas na cor verde da Bandeira Nacional para o pai e para o filho. A do papai é confeccionada em elastano e algodão; a do filho, em microfibra elástica. Ambos os tecidos têm toque bem macio e aderem ao corpo, como uma segunda pele. Não têm costura nas laterais e não marcam sob a roupa.