Convidado pelo Diretor do Grupo Yamamoto e do Empreendimento Nova Castro, Sr. Arata Hara, Presidente Oshiro da CCIÇBJ-Pr e Diretor do Jornal Industria e Comércio, visitaram o Parque Industrial de Castro e o projeto de Condomínio Industrial a ser lançado, com toda a infraestrutura e inovações para instalação de indústrias, e convidar industrias japonesas a instalarem com facilidade e pouco investimento. No parque industrial de Castro, estão instalados indústrias de grande porte como a Cargil, Batavo, Castrolanda e uma infinidade de pequenas e médias industrias como a fabricante de plantio e colheitadeira de batatas.

-Luiz Antonio Gonçalves do Jornal Industria e Comércio, relata a necessidade que comunidade de empreendedores internacional venha a conhecer a estrutura implantada em Castro, assim como a viabilidade em transporte, do norte do Paraná e Porto, assim como a construção de um aeroporto de carga em construção em Palmeira, passagem da malha ferroviária, o que tornará Castro e Região, um dos principais polos industriais do Paraná e para o Brasil.

– Os convidados conheceram o projeto NOVA CASTRO, um empreendimento do grupo Yamamoto, coordenado pelo Sócio Proprietário Arata Hara, que dará suporte aos Investidores que instalarem em Castro e Região, em cidade projetada dentro do programa CIDADE INTELIGENTE ou SMART CITY, elaborada para o bem estar, conforto, segurança dos moradores, com toda infraestrutura de educação, saúde, lazer, mobilidade e convivência social.