Vinho chileno para o Dia dos Namorados na Unidade Centro Cívico da Pizzaria Boca de Forno

Uma boa pizza acompanhada de um vinho pode ser o programa ideal para o Dia dos Namorados, ainda mais nesse frio. Pensando em unir todo o romantismo da data, com a tradição da pizza e vinho, aliado ainda ao clima mais gelado do outono, a unidade Centro Cívico da Pizzaria Boca de Forno estará com uma promoção especial. No dia 12 de junho, o casal que for degustar uma pizza tamanho grande no salão da unidade, com mais R$ 25, ganha um vinho chileno Cabeza de Piedra. O cliente pode escolher, na hora, se deseja o vinho na versão Cabernet Sauvignon ou Carmenere.

Entre as diversas e deliciosas opções de sabores de pizza da Boca de Forno, destacam-se as tradicionais, como Marguerita e Portuguesa, e as pizzas doces, como a famosa pizza de Banana com Canela ou ainda a de Morangos com Chocolate. Uma exclusividade da casa é a borda vulcão, que acrescenta muito mais sabor e recheio a pizza, nos sabores catupiry, cheddar ou ainda chocolate.

Serviço:

Dia dos Namorados na Pizzaria Boca de Forno

Dia 12 de junho, a partir das 18h

Unidade Centro Cívico: Rua David Carneiro, 205

(41) 3252-3750

www.pizzariabocadeforno.com.br

facebook.com/ pizzariabocadeforno

Foto: Divulgação