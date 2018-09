Até nesta quarta, 12, a agenda do presidenciável Geraldo Alckmin indicava Curitiba como cidade em que ele fará campanha, no sábado, 15.

Já fontes do PSDB paulista, muito próximas do presidenciável, ouvidas pela coluna, colocaram em dúvidas se será mantida a visita, em face dos últimos acontecimentos, como a prisão de Beto Richa, de sua mulher, Fernanda, e do irmão Pepe Richa, além superpoderoso Deonilson Roldo, que foi chefe de gabinete do governador e seu secretário de Comunicação Social.

Para os analistas de longo alcance, Roldo “era o governador de fato”.

“NÃO É TOLO”

Uma velha raposa política de Curitiba, tucano de todas as plumagens, me disse que “o Geraldo não é tolo de chegar aqui, no momento em que o terreno está todo minado pelas prisões e pelas denúncias cabeludas envolvendo o ex-governador do Paraná e seu governo”.

Em suma, Alckmin já teria avaliado muito bem os riscos de constrangimentos que lhe poderão causar os últimos acontecimentos no Paraná. Não esquecer que o presidenciável também é o presidente nacional do PSDB.

NO INTERIOR

Ainda sobre a agenda de Geraldo Alckmin, registrada nesta quarta, 12, por jornais paulistas – como o Estadão -, tudo indica que Curitiba não está mesmo nos planos do presidenciável, neste momento. As cidades em que está confirmada a ida de Geraldo, no final de semana, segundo a imprensa, serão Campinas, Jundiaí e Bauru.

AS DIFERENÇAS

Não são poucos os paranaenses que têm autoridade para fazer comparação entre Beto Richa e seu pai, José Richa. É gente que conviveu muito com José, um dos fundadores do PSDB, governou o Paraná, foi senador, além de liderança nacional.

De um antigo e fidelíssimo “neyista” – de admirador de Ney Braga -, ouvi nesta quarta-feira, 12, a seguinte observação: “Conheci José Richa desde quando ele trabalhava no gabinete de Ney, depois de ter tido uma ampla militância na política estudantil. Ele, ao contrário do Beto, tinha magnetismo pessoal muito forte. Dava a mesma atenção ao homem simples quanto a que dispensava a um poderoso”.

A propósito: a bem informada coluna de Zé Beto registrou: o aniversário de José Richa foi 11 de setembro. Mesma data da prisão do filho Beto Richa.

“Gov Taxi” pode esconder enfrentamento com Uber e prefeito

Em princípio, a possibilidade de criação de um serviço a que Ratinho Junior denominou de “Gov Taxi”, para prestar serviços ao governo do Estado, em lugar de carros oficiais, pode soar muito bem. Não é má ideia, embora deva ser lembrado que a governadora Cida Borghetti já tomou medidas para que o poder público economize ao máximo com carros oficiais.

Por trás da pregação do candidato Ratinho Junior pode estar embutida – é possível – uma resposta ao adversário Rafael Waldomiro Greca de Macedo, tido e havido entre os taxistas de Curitiba como “protetor do Uber”.

“É preciso saber ler as definições neste período pré-eleitoral”, adverte um deputado do PT, que não se opõe ao Uber, mas não acha justo que “dez mil taxistas de Curitiba e Região Metropolitana sejam encaminhados ao atual purgatório a que foram relegados pelo aplicativo multinacional”.

O petista se esqueceu, em sua observação sobre aplicativos de lembrar que outro, o “99”, é chinês. E bilionário.

Rafael Moro também está no site “Intercept” de Greenwald

O curitibano Rafael Moro Martins se insere num restrito universo de bons jornalistas investigativos. Pertence à escola, por exemplo, em que Mauri Konnig, ex-Gazeta do Povo, projetou-se no país e ganhou prêmio até nos Estados Unidos.

Pois Moro, além de colaborador frequente em Valor Econômico e revista e site Piauí, agora pode ser lido num dos mais acessados sites políticos do país, o Intercept, de Glenn Greenwald, que se edita em português e inglês.

WIKIPÉDIA REGISTRA IMPORTÂNCIA

Em junho de 2013, através do jornal britânico The Guardian, Glenn Greenwald foi um dos jornalistas que em parceria com Edward Snowden levou a público a existência dos programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos, efetuados pela sua Agência de Segurança Nacional. Sua reportagem ganhou o Prêmio Pulitzer de jornalismo em 2014 e, no Brasil foi agraciado com o Prêmio Esso de Reportagem, por artigos publicados em O Globo acerca do sistema de vigilância virtual dos Estados Unidos em território nacional.

Quem diria, Fruet e Requião juntos!

As surpresas do universo político são capazes de reviravoltas até há pouco inimagináveis: Gustavo Fruet, ex-prefeito e agora candidato a deputado federal, está na mesma canoa de Roberto Requião, por quem – lembram-se? – foi por diversas vezes vetado no antigo PMDB.

Eles sempre se destinaram cobras e lagartos. Por parte de Fruet, com certa finesse, é bem, verdade.

O velho senador RR, que tem tudo para ser reeleito, e Fruet agora apoiam João Arruda, candidato do PDT ao Governo, sobrinho de RR.

Curiosamente, Arruda não menciona o nome do senador em sua campanha. Até agora.

É enorme o “Recall do Bem” de Flávio Arns

Em meio ao turbilhão político nacional gerado pela prisão de Beto Richa, Fernanda e Pepe, além de ex-auxiliares diretos do ex-governador e candidato ao Senado, com todas as consequências das operações policiais deflagradas, há pelo menos um nome que cresce de imediato. É o de Flávio Arns, que foi secretário de Educação de Richa e seu vice-governador no primeiro mandato, dono de mãos absolutamente limpas.

BEM COLOCADO

Pois Arns, que já vinha aparecendo como o terceiro nome mais bem aceito para o Senado –atrás de Requião e Beto Richa -, “vai crescer muito”, opinam analistas. A ponto de alguns avaliadores da temperatura eleitoral afirmarem que hoje, diante do novo quadro político, Arns pode ser inscrever como o nome que a Rede elegerá para o Senado. Talvez o único no Brasil.

SEM MÁCULAS

O que se tem como certo é que além de ser ficha limpa – qualidade também encontrável em outros candidatos, como Oriovisto Guimarães e Alex Canziani – Flávio Arns conta com vantagem a mais: ele tem enorme “recall do bem”, pois inevitavelmente associado a doutora Zilda Arns, sua tia, criadora da Pastoral da Crianças, e que morreu no Haiti, durante terremoto, ao socorrer a população local; e ao cardeal Paulo Evaristo Arns, a grande referência do país aos atos de arbítrio do regime militar de 1964.

CONHECE O SENADO

Adiciono a esses apoios, que sempre poderão ser associados a Flávio Arns, o fato de ele já ter sido senador e ter ganhado notoriedade nacional pela maneira como se empenhou e apoiou instituições como as APAES.

CANDIDATURAS (1)

Bernardi chama estudantes para salvar o Paraná da corrupção

Na PUCPR o candidato ao governo do Estado, Jorge Bernardi foi sabatinado sobre projeto de governo

O candidato ao governo, Professor Jorge Bernardi conclamou ontem os universitários da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a ajuda-lo na tarefa de salvar o Paraná da corrupção, após os acontecimentos que levaram à prisão do ex-governador Beto Richa e a cúpula de seu secretariado, além de empresários.

Bernardi afirmou que os altos escalões do governo paranaense estão corrompidos e chegou a hora de dar um basta a esta situação, e que as pessoas de bem não aceitam mais a velha política construída na base da corrupção.

Durante a sabatina o professor Jorge Bernardi, candidato da coligação do Bem e da Verdade Para Mudar o Paraná, formado pela Rede Sustentabilidade, Partido Pátria Livre e Democracia Cristã, apresentou seu programa de governo denominado de 18 Eixos Estratégicos para o Desenvolvimento Sustentável do Paraná. Ele afirmou que, no seu governo, vai transformar o estado na 4ª. economia do país e vai estabelecer as bases, para que em uma década, o Paraná, se torne a 3ª. economia brasileira.

CANDIDATURAS (2)

Cida diz que Beto Richa não deve continuar como candidato ao senado de sua chapa

Do Bem Paraná

A governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), afirmou hoje que o ex-governador Beto Richa (PSDB), preso ontem na operação “Rádio Patrulha”, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), não deve continuar como candidato ao Senado de sua chapa. Em entrevista à RPC TV, Cida disse que a questão já está sendo discutida pela coligação.

“Eu acho que não é possível”, afirmou. “Não é confortável”, alegou. Cida garantiu que como vice de Richa até abril deste ano, nunca teve conhecimento das acusações que pesam contra o ex-governador, investigado sobre um esquema de desvio de recursos e lavagem de dinheiro em obras de estradas rurais no programa “Patrulha do Campo”. “(O programa) era administrado pelo secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, coordenador do plano de governo do candidato Ratinho Júnior”, lembrou a governadora.

Ela voltou a afirmar que Richa deve “responder por seus atos” e destacou novamente ter criado a divisão de combate à corrupção.

CANDIDATURAS (3)

Tratamento médico tem que ser feito perto de casa, afirma Ratinho Junior

Em Londrina, o candidato ao governo do Estado apresentou as propostas para a saúde e reafirmou a intenção de melhorar o acesso ao atendimento de alta complexidade, como o tratamento do câncer, em todas as regiões do estado.

Em encontro com lideranças regionais, na última quinta-feira, 6, em Londrina, Ratinho Junior recebeu do diretor do CISMEPAR (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema), Luiz Lino de Almeida Junior, um extenso relatório com as principais demandas para a região. O consórcio tem 21 municípios associados e realiza atendimento assistencial de média complexidade, ou seja, atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. O CISMEPAR também é responsável pelo Centro Regional de Especialidades da Secretaria Estadual da Saúde.

MÉDICO

Uma das demandas apresentadas pelo consórcio já consta no plano de governo de Ratinho Junior, é a criação de casas de acolhimento para hospedar pacientes e familiares durante o tratamento. Outra proposta do candidato é levar a saúde para mais perto dos locais em que a pessoa mora. “Vamos criar a 5ª Macrorregião de Saúde para atender, inclusive com serviços de maior complexidade, como o tratamento do câncer, as cidades de Guarapuava, Irati, Ponta Grossa e Telêmaco Borba. Também vamos fortalecer as cidades polo de todas as regiões, para que o deslocamento dos pacientes seja o menor possível. O paciente não pode ser obrigado a viajar horas para encontrar o atendimento adequado à sua necessidade”, afirmou Ratinho Junior.

DOS LEITORES

“O Voto do Brasileiro”

França da Rocha envia convite do lançamento livro “O Voto do Brasileiro”, de Alberto Carlos Almeida

ATUALIDADE

“A Freira”: um filme de terror com uma surpreendente mensagem

Até o filme reconhece: só a Igreja consegue se interpor entre o mundo e as forças sobrenaturais que querem destruí-lo

David Ives

Os fãs católicos da franquia de filmes “Invocação do Mal” (“The Conjuring“) e seus spin-offs têm motivos para estar felizes com a mais recente produção ligada aos “arquivos Warren”: o embasamento e os princípios católicos estão notavelmente presentes na trama de “A Freira“, ainda que os fãs de terror em geral, sejam católicos ou não, possam achar que este filme, infelizmente, deixa a desejar nos quesitos “sustos e medo”.

“THE CONJURING”

Como os espectadores provavelmente se lembram, a freira do título foi uma das formas sob as quais o demônio Valak apareceu em “Invocação do Mal 2” (“The Conjuring 2“), no intuito de deixar na berlinda a fé das versões altamente ficcionais de Ed e Lorraine Warren. “A Freira” nos leva de volta a 1952 para nos mostrar que, sendo Valak um demônio, esse visual desejava precisamente perturbar os fiéis e zombar da sua fé.

NA ROMÊNIA

O filme começa num castelo da Romênia que foi transformado em convento.

Lá, uma jovem religiosa decidiu acabar com a própria vida na tentativa de impedir que o demônio confinado em suas masmorras entrasse em seu corpo e escapasse de lá para o mundo. Visando assegurar-se de que o mosteiro não tenha sido profanado por esse ato e evitar o vazamento de segredos extraordinários, o Vaticano envia o padre Burke (Demian Bichir) para avaliar a situação. Acompanhando o bom sacerdote vai também a noviça Irene (Taissa Farmiga), uma postulante à vida conventual: ela poderia ser útil à missão por causa da sua propensão a ter visões sobrenaturais.

O REFORÇO

Durante a viagem, a dupla conta com um reforço: Frenchie (Jonas Bloquet), a única pessoa do povoado que se atreve a chegar perto do mosteiro – e, mesmo assim, pelo mínimo possível de tempo.

TERROR BATIDO

O que acontece após a chegada do trio às portas do mosteiro é o típico do terror batido: figuras meio encobertas que se vislumbram pelos cantos, alguns sobressaltos espalhados por aqui e por ali e, é claro, a ocasional aparição da personagem-título, que não deixa de ser uma eficaz adição ao rol dos monstros assustadores. Entretanto, esses sustos dispersos não conseguem criar um conjunto que, no fim das contas, vá além de meros fragmentos de verdadeiro terror.

OBRA ATRATIVA

Mas o filme não é nenhum desastre. Os atores são sólidos e a obra é visualmente atrativa, renunciando, felizmente, à aparência desbotada de tantos filmes de terror de hoje em dia e optando por uma paleta natural.

Além da atmosfera gótica instigante e dos ângulos de câmera bem escolhidos, “A Freira” também consegue demonstrar um nível surpreendente de respeito ao catolicismo, apesar das indiretas, no início do filme, à tendência do Vaticano a guardar segredos. O sacerdote, por exemplo, enfrenta problemas com seu passado, mas nunca hesita na fé. A jovem postulante é sincera, dedicada e, pasmem, não se vê tentada de forma alguma pelas atenções de Frenchie. A própria Igreja acaba sendo a mocinha da história: ela é a única força capaz de se interpor entre o mundo e os poderes sobrenaturais que querem corrompê-lo e destruí-lo.

PRINCIPAL DEFESA

Ah, e qual é a principal arma de defesa usada no filme? Talvez seja outra surpresa: é a oração. Há mais oração ao longo da trama de “A Freira” do que na soma dos dez últimos filmes religiosos que eu vi. É até provável que todos da plateia já consigam recitar pelo menos algum trecho da Ave-Maria em latim quando sobem os créditos de encerramento. E melhor ainda: tanta oração funciona. É claro que, no fim, precisa restar uma brecha para que Valak apareça em “Invocação do Mal 2“, mas a filosofia do filme é direta: se você quer derrotar o mal que está tentando destruir os fiéis, a oração é a primeira linha de defesa.

Quando necessário, pode-se até recorrer a armas extras, como as relíquias, mas sempre se começa com a oração.

OPORTUNIDADE

Mesmo que fosse apenas por causa desta mensagem, estamos num momento em que a estreia de “A Freira” se torna particularmente interessante.

Talvez o filme não seja aterrador o suficiente para satisfazer os fanáticos do cinema de terror, mas, para os fiéis que estão sofrendo tanto com tantas notícias terríveis ultimamente, a mensagem subjacente não poderia ser mais oportuna.

OPINIÃO DE VALOR

As seis principais dúvidas sobre a terceirização

Confira abaixo os esclarecimentos do Bruno Gallucci – Advogado especialista em direito do trabalho

1- Com a ampla terceirização, na prática, quais são as mudanças?

A terceirização é um fenômeno utilizado em todo mundo e ocorre sempre que uma empresa (tomadora de serviços) contrata outra empresa (prestadora de serviços) para que seus empregados executem determinadas atividades.

Anteriormente a Lei 13.467/2017 “reforma trabalhista”, só eram permitidas a terceirização das atividades meio de uma empresa, por exemplo, limpeza e vigilância.

No entanto, após a reforma trabalhista, surgiu grande dúvida no tocante a esse tema, se seria permitido ou não terceirizar todas as atividades.

Recentemente, colocando fim ao tema, o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que, é lícito a ampla terceirização, podendo as empresas agora terceirizar inclusive sua atividade fim.

2- O trabalhador perde algum direito trabalhista após a decisão do STF que autoriza a ampla terceirização?

A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a terceirização não altera o regime da CLT. Portanto, entende-se que os trabalhadores terceirizados terão os mesmos direitos garantidos pela CLT, tais como 13º salário, FGTS, férias remuneradas, horas extras, e etc.

3- O funcionário terceirizado tem os mesmos direitos que os trabalhadores contratados de forma direta?

Todos os direitos previstos na CLT são iguais para todos os trabalhadores, sejam eles terceirizados ou não.

É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados ou não, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente estipulado em contrato.

No entanto, ocorre que a empresa tomadora não é obrigada a pagar aos empregados terceirizados os mesmos benefícios pagos aos seus empregados em decorrência de previsão em convenção coletiva, tais como vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, dentre outros.

4- O Funcionário pode ser demitido e logo em seguida ser contratado por uma terceirizada para trabalhar na mesma empresa da qual foi dispensado?

O empregado demitido não pode ser recontratado como terceirizado dentro do prazo de 18 meses após o seu desligamento.

Caso contrário, o colaborador poderá buscar a justiça do trabalho para que tenha o vínculo de emprego reconhecido com a empresa tomadora, no qual anteriormente era contratado com carteira assinada, postulando, ainda a unicidade contratual.

Em poucas palavras, seria como se o empregado nunca tivesse deixado de trabalhar para a empresa, recebendo, assim, as verbas trabalhistas por todo o período, tais como, férias, 13º salário, FGTS, aviso prévio, dentre outras.

5- Se a empresa terceirizada falir, o trabalhador tem alguma chance de receber as verbas do contrato de trabalho?

A empresa tomadora tem obrigação subsidiária de arcar com os direitos trabalhistas do empregado terceirizado, caso a empresa contratante não pague corretamente as verbas devidas.

Para tanto, o trabalhador deve ingressar com uma reclamação trabalhista.