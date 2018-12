Os simpatizantes do ex-presidente Lula, que participam da Vigília Lula Livre, vão promover uma ceia de Natal, na noite do dia 24 de dezembro, em frente à sede da Polícia Federal, em Curitiba. Caravanas com militantes de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais virão a Curitiba para participar do ato. Além da ceia para os participantes, haverá um ato ecumênico no local.