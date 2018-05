Vice-prefeito Eduardo Pimentel já é uma nova liderança curitibana

Eduardo Pimentel é vice-prefeito de Curitiba e secretário municipal de Obras Públicas. Em 2017, junto com o prefeito Rafael Greca, foi responsável pela retomada de importantes obras que estavam paradas pela cidade, como a Trincheira da Ceasa, já inaugurada, a Marginal na BR-277, a Linha Verde e a Rua Raul Pompéia, na CIC. Além disso, reativou a Usina Municipal de Asfalto, o que permitiu a troca do pavimento de 65 importantes ruas da capital.

“Curitiba nunca viu tanto investimento em obras de mobilidade e infraestrutura. Em 2018, com o trabalho do prefeito Greca, a cidade será um grande canteiro de obras”, disse ele.

Pimentel tem 33 anos e é formado em Administração com pós-graduação em Agronegócios pela Universidade Positivo. No setor público, atuou como diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba. Em 2011, foi convidado para ser diretor da Ceasa – Centrais de Abastecimento do Paraná. Na gestão, a Ceasa passou por um grande processo de modernização que melhorou o atendimento aos produtores e consumidores paranaenses. Eduardo Pimentel foi subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná e assessor especial do gabinete do governador.

Nascido em Curitiba, é neto do ex-governador Paulo Pimentel e casado com Paula Mocellin, com quem tem três filhos.