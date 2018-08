Enquanto a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-prefeito Fernando Haddad ainda conversavam com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba, o coordenador da campanha presidencial do PT, José Sergio Gabrielli, afirmou que o vice de Lula deve ser anunciado neste sábado, 4, em encontro nacional do partido.

Em Curitiba, porém, Gleisi afirmou que a definição não deve ser anunciada amanhã e que a legenda vai insistir em deixar a questão em aberto até o registro da candidatura, no dia 15 de agosto.

Gabrielli disse que não iria comentar “especulações” ao ser questionado sobre nomes de vice como Manuela D’Ávila e a possibilidade de o partido indicar um nome provisório para a vaga até o dia 15.