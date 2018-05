Viaduto da rodovia João Leopoldo Jacomel será liberado nesta terça

O Governo do Estado vai liberar o trânsito sobre o novo viaduto da Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415), em Pinhais, a partir das 9 horas desta terça-feira (8). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) realizou as últimas vistorias na obra para garantir a abertura ao tráfego e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) vai acompanhar o movimento no trecho após a retirada dos bloqueios.

O viaduto é o maior construído no Estado nos últimos anos. A obra faz parte do projeto de duplicação de 14 quilômetros da rodovia que é a principal ligação viária entre Curitiba, Pinhais e Piraquara. “É uma obra que resolve um grande gargalo viário ao eliminar o cruzamento da estrada com a linha do trem. Isso representa mais segurança no trânsito de uma das vias mais movimentadas da região de Curitiba”, afirma a governadora Cida Borghetti.

O viaduto tem 200 metros de extensão e 26,5 de largura e, com a conclusão da obra, o tráfego passa a ser feito em seis pistas (três em cada sentido). “As seis pistas vão garantir maior fluidez ao tráfego intenso da rodovia, por onde circulam 25 mil carros por dia”, destaca o secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion. “Os benefícios para quem percorre a PR-415 já têm sido sentidos no decorrer da obra, pois boa parte do trecho já está duplicado ou triplicado”, acrescenta.

A liberação do tráfego vai permitir a execução dos acabamentos tanto na parte superior quanto na inferior, onde está sendo implantada uma rotatória. O Governo do Estado está investindo R$ 213,7 milhões na modernização e duplicação de 14 quilômetros da PR-415.

ALÇA LATERAL – As obras prosseguem na alça lateral, de acesso à Vila Amélia, que será liberada para veículos nas próximas semanas. Por isso, quem precisa acessar os bairros no entorno do elevado ou o hipermercado Carrefour vai continuar seguindo por baixo do viaduto.