Hamilton vence no Azerbaijão

Na corrida mais tumultuada da temporada da Fórmula 1 até agora, Lewis Hamilton contou com a sorte e com erros dos rivais para vencer o GP do Azerbaijão, neste domingo, e faturou sua primeira vitória do ano. O atual campeão era apenas o terceiro a quatro voltas do fim, mas uma falha do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e um pneu furado do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de Mercedes, deu ao inglês a vitória no circuito de rua de Baku.

Além do triunfo na prova, Hamilton comemorou a subida à primeira colocação do Mundial de Pilotos, depois de exibir irregularidade nas três primeiras corridas do ano. Ele chegou aos 70 pontos, apenas quatro a mais que Vettel. O finlandês Kimi Raikkonen é o terceiro colocado, com 48, seguido por Bottas, com 40.

Na prova deste domingo, os fortes ventos em Baku ficaram em segundo plano diante da tumultuada corrida, principalmente em razão da disputa interna na Red Bull. O australiano Daniel Ricciardo e o holandês Max Verstappen, que protagonizaram alguns dos melhores momentos da corrida, deixaram a prova após batida desastrada que mudou o rumo da prova.

O incidente causou a entrada do safety car pela segunda vez na pista, o que permitiu a disputa direta entre os carros da Ferrari e da Mercedes. Com isso, a prova foi decidida somente nas últimas quatro voltas, quando Hamilton tirou vantagem dos vacilos de Vettel e Bottas.

Com os carros liberados, na 47ª volta, Hamilton aproveitou o momento favorável e manteve seu carro na pista para vencer a primeira na temporada. Raikkonen veio logo atrás e o mexicano Sergio Pérez, da Force India, completou o pódio.

Os pilotos da Fórmula 1 voltarão à pista no dia 13 de maio para a disputa do GP da Espanha, em Barcelona. Será a primeira etapa a ser realizada na Europa nesta temporada.

Confira a classificação final do GP do Azerbaijão:

1º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 51 voltas em 1h43min44s291

2º – Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 2s460

3º – Sergio Pérez (MEX/Force India), a 4s024

4º – Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 5s329

5º – Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), a 7s515

6º – Charles Leclerc (MON/Sauber), a 9s158

7º – Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 10s931

8º – Lance Stroll (CAN/Williams), a 12s546

9º – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), a 14s152

10º – Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), a 18s030

11º – Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a 18s512

12º – Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), a 24s720

13º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 30s663