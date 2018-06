Verstappen lidera 3º treino seguido e desponta como favorito a ser pole no Canadá

Depois de liderar os dois treinos de sexta-feira em Montreal, Max Verstappen manteve o domínio na terceira sessão livre do GP do Canadá, neste sábado, em Montreal, e assim desponta como favorito a conquistar a pole na disputa que ocorrerá logo mais, a partir das 15 horas (de Brasília), e definirá o grid de largada desta sétima etapa da temporada da Fórmula 1.

O piloto holandês da Red Bull terminou o terceiro treino livre na ponta ao cravar o tempo de 1min11s599 na melhor das 14 voltas que percorreu no circuito Gilles-Villeneuve nesta sessão, que teve duração de apenas uma hora e foi mais curta do que as realizadas no dia anterior.

Verstappen ficou logo à frente de Sebastian Vettel, que garantiu o segundo lugar com a sua Ferrari ao completar o mais veloz dos seus 22 giros na pista em 1min11s648. O alemão superou por muito pouco o finlandês Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe, terceiro colocado com o tempo de 1min11s650.

Já o inglês Lewis Hamilton, atual campeão mundial e líder do campeonato deste ano, terminou este último treino livre em quarto lugar ao cronometrar 1min11s706 com a sua Mercedes. Porém, foi mais de meio segundo mais rápido do que o australiano Daniel Ricciardo, quinto colocado, com 1min12s153. O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, fechou o grupo dos seis primeiros com o tempo de 1min12s255.

O grupo dos dez mais bem posicionados desta sessão final de preparação para o treino qualificatório para o grid foi finalizado depois, nesta ordem, pelo mexicano Sergio Pérez, da Force India, pelo alemão Nico Hülkenberg, da Renault, pelo francês Romain Grosjean, da Haas, e pelo belga Stoffel Vandoorne, da McLaren.

O bicampeão mundial Fernando Alonso foi apenas o 13º com sua McLaren. Bem longe do pelotão de frente, ele também foi superado pelo francês Esteban Ocon, da Force India, e pelo neozelandês Brandon Hartley, da Toro Rosso, respectivos 11º e 12º colocados.

Dominante até aqui em Montreal, Verstappen se vê hoje longe da luta pelo título, pois ocupa a sexta posição do Mundial de Fórmula 1, com 35 pontos, enquanto Hamilton lidera com 110, 16 à frente de Vettel, o vice-líder.

Depois do treino que definirá o grid de largada neste sábado, a corrida de domingo tem largada marcada para ocorrer às 15h10 (de Brasília).