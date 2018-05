Verbal Comunicação cria evento para aumentar o contato com estudantes

Desde 1997, a Verbal Comunicação e Marketing cria soluções em comunicação sempre alinhadas com os objetivos das empresas, trabalhando como uma extensão dos clientes e uma verdadeira parceira de negócios. A Verbal é uma agência completa, seja em propaganda on e off-line, promoção e web/digital. Com isso consegue disponibilizar as melhores soluções, na velocidade em que os negócios precisam acontecer. A Verbal foi fundada por Mauro Baldan, formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Marketing, com mais de 20 anos de experiência em planejamento e em atendimento. Tem uma carteira de clientes bastante diversificada, dentre eles Farmácias Nissei, Prefeitura de Curitiba e Incepa.

A agência criou O Dia D Publicitário, que é um projeto para as instituições de ensino superior que oferecem cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas, Design e demais cursos que tenham relação com essas áreas. O projeto pioneiro foi desenvolvido há três anos pela Verbal Comunicação e já contou com a participação de alunos da PUC, Tuiuti, FAE, entre outras. “Aliar teoria à prática é fundamental para a formação de novos profissionais. Percebendo essa necessidade criamos o Dia D Publicitário, no qual os alunos têm a oportunidade de conhecer o dia a dia dentro e fora de uma agência de propaganda”, conta o diretor da Verbal, Mauro Baldan.