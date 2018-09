O Ventura Shopping ganhou quatro novas operações, nas últimas semanas, ampliando ainda mais o mix de lojas nos segmentos de moda íntima, moda praia e fitness, guloseimas e também serviços de costura e reparos.

A Spèvely Lingeries, marca com 25 anos de mercado, abre sua primeira unidade em Shopping e apresenta modelos variados e super charmosos de roupas íntimas femininas produzidas artesanalmente. Situada no Setor Laranja, a loja conta com modelos que vão dos básicos aos mais sofisticados e conjuntos a partir de R$ 79.

Para quem quer fazer bonito na academia e também na praia ou piscina vale a dica de visitar a nova Ben Hur, no Setor Vermelho. Sucesso há 15 anos no Shopping em moda esportiva masculina e feminina, a loja abre sua segunda unidade, desta vez focada em moda praia e fitness adulta e infantil. “Optamos por abrir a segunda loja no Ventura porque temos segurança no empreendimento e sabemos do potencial de público do Shopping”comenta a proprietária Eliane Santana. Com peças exclusivamente femininas, a Ben Hur tem preços a partir de R$29,90.

Colorida e recheada de opções deliciosas é a nova loja Allegra Doces, que também fica no Setor Laranja. Balas, chocolates e grande variedade de doces irresistíveis fazem a festa da criançada.

Para complementar o mix de serviços chega ao Ventura o Atelier Crystal com equipe especializada em costuras e reparos. A loja fica no Setor Azul e oferece consertos rápidos e confecções mais elaboradas com a facilidade de estarem disponíveis todos os dias da semana no amplo horário de funcionamento do Shopping.

“O Ventura passa por um momento de reestruturação, crescimento e tudo isso se fortalece ainda mais com a chegada destas novas marcas” afirma Daniela.

O Ventura Shopping de Descontos fica na Rua Itacolomi, 292, no Portão. Mais informações: www.venturashopping.com.br.