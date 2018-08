Mais de 180 lojistas se reuniram na manhã de sexta-feira (24) em um grande evento que marcou o lançamento do novo nome do Total Curitiba. Adquirido por dois dos mais importantes grupos empresariais do Paraná – Grupo Tacla e Grupo JCR – em fevereiro de 2017, desde quando vem passando por uma série de adequações, o Shopping passa a se chamar, a partir deste mês, Ventura Shopping de Descontos, uma referência direta ao seu posicionamento como maior shopping de descontos da cidade.

Para garantir as mudanças estruturais e físicas, além de um novo modelo de operação, juntos, os grupos aportaram recursos para revitalizaçãode um setor (Verde) com corredores mais amplos, novo projeto de iluminação e reformulação do mix de lojas, que passa a contar com novas operações em diversos segmentos entre elas uma faculdade, deixando assim o Ventura como o primeiro shopping na cidade com uma operação nesse formato.

As reformas estruturais foram aplicadas para, de um lado, ampliar o bem-estar dos frequentadores nas áreas de convivência e, de outro, aumentar a variedade de produtos e serviços nas alamedas de compras e conveniências. “O DNA de shopping de descontos continuará o mesmo e por isso trouxemos esta referência para o nome”, diz Hário Tieppo – superintendente do empreendimento. De acordo com o executivo, o que muda com a revisão do mix de lojas e com as reformas físicas, é que “passamos a oferecer um ambiente diferenciado nas áreas de convivência e conveniência e que se adequam ao padrão de qualidade de todos os nossos empreendimentos”, diz.

O grande evento de lançamento contou com café da manhã, entrega de kit boas vindas e do especialista em vendas Leandro Branquinho. Em clima comemorativo e de início de um novo ciclo, os lojistas foram apresentados à nova marca, assim como à identidade visual e direcionamentos de campanha.

“Foi um evento acolhedor, esclarecedor e dinâmico. A equipe de administração do Shopping pode contar conosco para abraçar as mudanças que estão por vir” afirmou Gabriel Fatori, gerente da loja Frischmanns.

Guilherme Fortes, proprietário da Super Star destacou o impacto positivo do evento nos lojistas. “Foi sensacional! A qualidade da produção e a clareza na apresentação da nova marca deram toda a segurança e tranquilidade que o lojista precisa para um momento de mudança” comentou Guilherme. “A credibilidade, solidez e conhecimento de mercado que os Grupos Tacla e JCR têm nos dão muita segurança. Estamos muito felizes”, completa.

Fabio Luiz Ribeiro, gerente da loja Havan, comemorou o novo nome e as mudanças anunciadas. “Ventura vem pra inspirar. Adorei o nome, o projeto de revitalização e o novo padrão de qualidade do Shopping. Tudo isso tem um efeito muito positivo não apenas nos clientes, mas também em todas as pessoas que trabalham aqui diariamente”, afirmou.

Novo nome e rebranding

O nome Ventura tem origem no latim e significa “aquele que tem boa sorte”. O desenho do ícone na letra V tem origem no símbolo % e o logo ganha a assinatura Shopping de Descontos.“A mudança de nome é o marco deste novo ciclo no qual assumimos a vocação de endereço das melhores oportunidades em termos de custo-benefício”, diz Maria Aparecida Oliveira – Diretora de Marketing do Grupo Tacla Shopping.

Todo o processo de rebranding, que também contempla mudança em site, mídias sociais e papelaria, troca de uniformes, mudanças de comunicação no mall, estacionamento e áreas externas como fachada, que contou com o suporte da Doma Design e Master Comunicação. Ao todo, mais de 60 pessoas se envolveram no projeto.

“Foram seis meses de trabalho e contamos com o apoio irrestrito do nosso time interno, além de equipes de suporte especialmente contratadas para o projeto. O resultado é a entrega de um shopping que tem foco no cliente, na sua jornada de compra, convivência e conveniência”, afirma Daniela Leal, gerente de marketing.