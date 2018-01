Venha se inspirar!

“O Salão Inspiramais é ponto de encontro de estilistas e designers de todos os segmentos da cadeia da moda. A cada estação, novos materiais para confecção, calçados, bolsas e cintos, bijuteria e mobiliário estão aqui à sua espera. São muitas empresas prontas para lhe mostrar novos caminhos. Venha se inspirar”, convida o estilista Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo de Design da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos/Assintecal, a realizadora do único evento de design e inovação de materiais da América Latina.

Uma novidade nesta edição do Inspiramais é o Espaço Sustentabilidade, que apresentará matérias-primas desenvolvidas em integração com as demandas socioambientais. Esses lançamentos estarão identificados com ficha técnica e trarão a localização do estande do desenvolvedor. “As empresas participantes receberam curadoria, com intuito de assegurar a mostra de um produto sustentável, relevante e competitivo”, diz Flávia Vanelli, do Núcleo de Design da Assintecal.

E, para estimular a abertura e a geração de novos negócios, o Inspiramais sempre promove a realização de Missões Empresariais, em parceria com os principais polos produtivos brasileiros, viabilizando a presença de fabricantes de calçados, acessórios e roupas. A Abit registra a participação cada vez mais significativa de empresas de confecção e têxtil, setor que já representa 30% dos visitantes.

Além de inspirador, o salão é referência em negócios para fabricantes de moda e design de calçados, confecção, bolsas e acessórios interessados em ampliar seus mercados dentro e fora do Brasil. O Projeto Comprador, anfitrião de empresários da América Latina e Europa, na última edição do Inspiramais, contabilizou negócios acima de três milhões de dólares.

O Inspiramais é promovido pela Assintecal, ByBrasil – Components and Chemicals, Associação Brasileira da Indústria Têxtil/Abit, TexBrasil, CICB, Brazilian Leather, Sebrae e Apex-Brasil. Patrocínio da Cipatex, Brisa, Intexco, Altero, Branyl, Caimi&Liaison, Havir, Bertex, York, Colorgraf, Cofrag, Britânnia Têxtil, Wolfstore, Sappi Dinaco, Endutex, Grupo Lunelli e Tecnoblu e apoio da Abest, Abicav, Abicalçados, IBGM, IBB, In-Mod, ABV-Tex, Ápice e Abimovel.