As vendas no varejo da zona do euro tiveram crescimento de 0,3% em junho na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado ficou um pouco abaixo da previsão de alta de 0,4% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

A variação mensal de maio foi revisada, de estabilidade ante o mês anterior antes informada para um avanço também de 0,3% nas vendas. O relatório da Eurostat mostrou que os gastos dos consumidores têm se sustentado na zona do euro, mesmo com os preços mais altos de energia.

Na comparação anual, as vendas no varejo cresceram 1,2% em julho. Em maio, o avanço anual foi de 1,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.