As vendas no varejo do Reino Unido desaceleraram em agosto, mas continuaram a apontar para um quadro positivo no consumo do país no terceiro trimestre, sugerindo que a economia continua a crescer apesar das incertezas sobre a saída da União Europeia, o chamado Brexit. As vendas no varejo cresceram 0,3% em agosto ante julho, informou nesta quinta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês), após uma alta mensal de 0,9% em julho (de um avanço de 0,7% antes calculado).

Na comparação anual, as vendas no varejo avançaram 3,3% em agosto, também acima da previsão de alta de 2,2% dos analistas.

Houve crescimento mensal nas vendas no varejo do país na maioria das categorias, exceto em alimentos e nas roupas vendidas em outlets. Fonte: Dow Jones Newswires.