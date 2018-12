O comércio paranaense está saindo da crise e mantém a recuperação positiva no acumulado do ano até o mês de outubro. É o que mostra o resultado da Pesquisa Conjuntural do Comércio do Paraná, realizada pela Federação de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), que aponta 6,53% de acréscimo nas vendas. Boa parte do resultado positivo de outubro, comparado a setembro, é devido ao Dia das Crianças, já que as vendas em relação ao mês de setembro foram 4,57% superiores. Puxadas pelos setores de livrarias e papelarias, que cresceu 11,99%, lojas de departamentos, com 10,07% e calçados 4,67%. O resultado do acumulado do ano foi impulsionado também pelo aumento do setor de materiais para construção, que faturou 20,94% a mais que em outubro do ano anterior, o mesmo ocorreu com as lojas de autopeças, que aumentaram as vendas em 20,72%, as concessionárias de veículos, entre outros setores que também cresceram nas vendas comparadas a outubro de 2017.