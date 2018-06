Vendas do Dia dos Namorados podem crescer até 5% na capital paulista, diz ACSP

A Associação Comercial de São Paulo (ACP) estima que as vendas voltadas para o Dia Dos Namorados devem crescer entre 3% a 5% neste ano, em relação a 2017, na capital paulista. No último ano, o comércio paulistano registrou alta média de 2,4% na mesma data comemorativa ante 2016.

A expectativa da ACSP é que o setor varejista invista em promoções para compensar os dias de estagnação nas vendas, devido à paralisação dos caminhoneiros, em maio. “Neste ano, a conjuntura econômica está mais favorável, com inflação e juros bem mais baixos, prazos de pagamento maiores e alguma recuperação da massa salarial”, analisa, em nota, Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

Na análise da associação, os presentes mais procurados serão roupas, calçados e produtos de uso pessoal. A ACSP também prevê que bares e restaurantes devem se beneficiar com o movimento da data.

Boa Vista SCPC

A Boa Vista SCPC projeta alta de 2,5% nas vendas voltadas ao Dia dos Namorados em comparação com a mesma data do ano passado. De acordo com o economista Flávio Calife, da área de Indicadores Econômicos da Boa Vista SCPC, responsável pelo levantamento, esse crescimento esperado deve ser menor que no Dia das Mães (4%) e na Páscoa (3,2%).

Na avaliação da empresa de informações de crédito, o resultado é reflexo da greve dos caminhoneiros e da queda na confiança do consumidor.