Vendas de automóveis avançam

As vendas de automóveis na China tiveram crescimento de 9,6% em maio, na comparação com igual período do ano passado, a 2,229 milhões de veículos. Nos primeiros cinco meses do ano, a alta foi de 5,7% ante igual período de 2017, com 11,79 milhões de transações, informou a Associação de Montadoras da China, um órgão que recebe o apoio do governo local.

As vendas de veículos elétricos tiveram forte alta em maio, apoiadas por subsídios e outras políticas favoráveis. Foram vendidos 102 mil desses veículos. Entre janeiro e maio, foram negociados 328 mil carros elétricos, alta de 142% na comparação anual. Cerca de 4,5% dos veículos vendidos no país em maio eram elétricos.

As vendas de veículos elétricos devem superar a marca de 1 milhão neste ano, segundo a entidade, após ficarem em 777 mil em 2017. O governo planeja vender 2 milhões de carros elétricos em 2020.

As vendas de veículos de passageiros aumentaram 7,9% em maio, para 1,89 milhão. Na comparação anual, o avanço foi de 5,1%, para 9,9 milhões nos primeiros cinco meses do ano. As vendas de veículos comerciais aumentaram 18,6% em maio, para 398 mil. Entre janeiro e maio, a alta nesse caso foi de 9,1%, a 1,89 milhão.

Apesar dos números fortes do início do ano, a associação disse que mantém sua projeção de crescimento de 3% para este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.