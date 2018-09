Fabiana Holtz (AE)

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens – caixas, acessórios e chapas – cresceram 2,6% em agosto ante igual período do ano anterior, para 328.899 toneladas, alcançando o maior valor da série histórica, segundo apuração prévia divulgada pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado. Na comparação com julho foi apurado acréscimo de 5,8%.

A expedição por dia útil também cresceu 2,6%, visto que agosto teve a mesma quantidade de dias úteis (27) em 2018 e 2017.

Considerando os dados livres de influência sazonal, a expedição de papelão ondulado cresceu 0,6% entre julho e agosto, para 304 894 toneladas, o segundo maior valor da série histórica.

O resultado é inferior apenas ao reportado em junho, mês de forte expansão da expedição para atenuar as perdas decorrentes da interrupção dos serviços de transporte de cargas ao final de maio.

Em nota, a ABPO informa que a prévia de agosto confirma o retorno à tendência de alta registrada até abril com o crescimento de 7,1% entre julho e agosto na métrica de médias móveis trimestrais.

Em termos de médias trimestrais, o volume expedido pelo setor subiria 5,4% no terceiro trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior e 2% em relação ao primeiro trimestre, acrescenta a associação.