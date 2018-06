Vasco é o primeiro brasileiro a entrar em campo na 2ª fase da Copa Sul-Americana

O Vasco é o primeiro time brasileiro a entrar em campo pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O time cruzmaltino encara a LDU, do Equador, dia 25 de julho, às 19h30 (horário de Brasília), em Quito. O jogo da volta será duas semanas depois, dia 9 de agosto, às 19h30, em São Januário, no Rio de Janeiro.

As datas e horários dos confrontos foram divulgados pela Conmebol nesta terça-feira, um dia após o sorteio dos confrontos. São seis brasileiros ainda na competição, que disputam uma vaga, em sistema mata-mata, para as oitavas de final.

No mesmo dia do jogo do Vasco, em 25 de julho, mas as 21h45, o Bahia recebe o Atlético Cerro, na Fonte Nova. A partida de volta será em 8 de agosto, no Uruguai.

Em 26 de julho, o Atlético-PR faz o jogo de ida contra o Penãrol, às 19h30, na Arena da Baixada. O segundo confronto, em Montevidéu, está marcado para 7 de agosto, às 19h30.

No dia 1º de agosto, às 19h30, o Botafogo vai até o Paraguai para abrir o duelo com o Nacional, do Paraguai. A vaga será decidida dia 16 de agosto, às 19h30, no Engenhão.

Em 2 de agosto, às 19h30, no Morumbi, o São Paulo inicia a briga pela classificação à próxima fase diante do Colón, da Argentina. A volta será dia 16 de agosto, às 21h45.

Também no dia 2 de agosto, mas às 21h45, o Fluminense recebe o Defensor Sporting, do Uruguai, no Maracanã. O segundo jogo está marcado para 16 de agosto, às 21h45, em Montevidéu.

Confira os dias e horários dos duelos da segunda fase da Copa Sul-Americana:

IDA (horário de Brasília):

25/7 – 19h30: LDU x Vasco

25/7 – 21h45: Bahia x Cerro

26/7 – 19h30: Atlético-PR x Peñarol

1/8 – 19h30: Nacional-PAR x Botafogo

2/8 – 19h30: São Paulo x Colón

2/8 – 21h45: Fluminense x Defensor Sporting

VOLTA (horário de Brasília):

9/8 – 19h30: Vasco x LDU

8/8 – 21h45: Cerro x Bahia

7/8 – 19h30: Peñarol x Atlético-PR

16/8 – 19h30: Botafogo x Nacional-PAR

16/8 – 21h45: Colón x São Paulo

16/8 – 21h45: Defensor Sporting x Fluminense