Vasco e Atlético-PR encaram campeões da Libertadores na 2ª fase da Sul-Americana

A Conmebol realizou nesta segunda-feira em sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai, o sorteio da segunda fase da Copa Sul-Americana. Seis clubes brasileiros seguem na competição e Vasco e Atlético Paranaense foram os que caíram com confrontos mais complicados. Ambos enfrentam times que já conquistaram o título da Copa Libertadores – o carioca pega a LDU, do Equador, e o de Curitiba tem pela frente o Peñarol, do Uruguai.

Representado pelo seu superintendente de relações institucionais e ídolo Diego Lugano, o São Paulo foi o único clube brasileiro a ter como adversário um clube argentino. O Colón, da cidade de Santa Fé, será o rival são-paulino, com a decisão da vaga na etapa seguinte na Argentina. Na primeira fase, o time brasileiro eliminou outro argentino, o Rosario Central.

O primeiro time brasileiro a aparecer no sorteio foi o Botafogo, que jogará contra o Nacional, do Paraguai. Entre os demais clubes cariocas, o Fluminense pega o uruguaio Defensor, do Uruguai. Já o Bahia, último brasileiro a ser sorteado, terá pela frente o Atlético Cerro, do mesmo país.

Pelo posicionamento no sorteio, apenas Vasco e Botafogo farão a segunda partida como mandantes, no Rio de Janeiro. Atlético Paranaense, São Paulo, Bahia e Fluminense terão que decidir a vaga nas oitavas de final como visitantes.

Além da segunda fase, o sorteio definiu todo o chaveamento da Copa Sul-Americana. Nas oitavas de final, há a possibilidade de um confronto brasileiro entre Botafogo e Bahia. O São Paulo pode ter um caminho mais complicado, pois enfrentaria Lanús, da Argentina, ou Junior Barranquilla, da Colômbia.

De acordo com a Conmebol, os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana serão realizados no final de julho, pouco depois do término da Copa do Mundo na Rússia.

Confira os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana:

General Diaz (PAR) x Millonarios (COL)

Nacional (PAR) x Botafogo (BRA)

Sol de América (PAR) x Nacional (URU)

São Paulo (BRA) x Cólon (ARG)

Boston River (URU) x Banfiel (ARG)

Fluminense (BRA) x Defensor (URU)

Atlético Paranaense (BRA) x Peñarol (URU)

Deportivo Cali (COL) x Bolívar (BOL)

LDU (EQU) x Vasco (BRA)

Caracas (VEN) x Sport Huancayo (PER)

Deportivo Cuenca (EQU) x Jorge Wilstermann (BOL)

Defensa y Justicia (ARG) x El Nacional (EQU)

Lanús (ARG) x Júnior Barranquilla (COL)

San Lorenzo (ARG) x Deportes Temuco (CHI)

Bahia (BRA) x Atlético Cerro (URU)

Rampla Juniors (ARG) x Independente Santa Fe (COL)