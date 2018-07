Variações táticas

Enquanto o campeonato mundial de futebol corre com vitórias do Brasil e surpresas agradáveis de tropeços de seus concorrentes diretos, a política aqui se apressa nos bastidores. A decisão de Requião de retirar apoio a Osmar Dias e abrir-se para todos os outros candidatos é o assunto principal porque mudou a correlação de forças na disputa.

Mas há outras variáveis. Segundo a Folha de SP, o DEM desistiu de Geraldo Alckmin e passou a buscar entendimentos com Alvaro Dias (Podemos). Os Democratas também não querem aliança com Ciro Gomes (PDT). De qualquer maneira, abre-se no Paraná a possibilidade de o DEM mudar de aliança e até compor com os irmãos Dias. Alvaro para a República, Osmar para o governo do Paraná

O último Ibope não foi nada promissor para os presidenciáveis de centro-direita, enquanto Lula segue imbatível com 33%.

Reajuste nesta semana

Depois de amanhã estará em votação na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto para reajustar o salário dos funcionários públicos. O governo propõe 1%, com a explicação de que o índice não pode ser maior por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os sindicatos de várias categorias do funcionalismo querem no mínimo 2,76%.

PSD apoia mais

A bancada do PSD na Alep apoia o reajuste maior; a liderança do governo, na voz de Pedro Lupion, acusa de demagogia pré-campanha, já que a mesma bancada votou pela suspensão da data base dos servidores no governo de Richa.

Não alimente pombos

Tito Zeglin, vereador pelo PDT, apresentou projeto na Câmara de Curitiba: ninguém pode alimentar os pombos que zanzam pela cidade. Todo mundo sabe que pombos são pragas urbanas, transmitem doenças, fazem sujeira e causam outros danos. Mas o vereador, para acabar com o problema, prevê advertência e multa no valor de R$ 200, aplicada em dobro após cada reincidência para quem jogar umas pipocas na calçada.

Ora, pois

Ok, mas qual a chance de algo assim dar certo? Quem fará a fiscalização? Será essa mais uma lei a entrar na relação das leis sancionadas que não funcionam porque não fazem sentido no cotidiano ou porque são impossíveis de serem fiscalizadas? Ao que tudo indica, fará companhia àqueles casos de letra morta, só existem no papel – e haja papel! – leis que não pegam.

Candidatura de Dilma vale?

Dilma lançou a pré-candidatura ao Senado por Minas Gerais. Mas já vai conhecer a primeira pedra do caminho. O PSDB de Minas se prepara para a contestação. Domingos Sávio, presidente do partido no estado, vai se pendurar no que diz a legislação sobre a perda do mandato que determina a perda dos direitos políticos para levar o caso adiante e brecar a ex-presidente.

Acordão

O acordão feito no Senado no dia da cassação de Dilma que permitiu que ela continue com os direitos políticos intactos, segundo Sávio, não é suficiente para redimi-la da condenação total. A palavra ‘golpe’ jia está sendo usada pelos petistas mineiros para tratar do caso.

Ciro e Villas Boas

Engana-se quem pensa que o alto coturno do Exército está simpático à candidatura de Jair Bolsonaro, seu respaldo está entre praças e suboficiais. O comandante do exército, general Villas Boas, que conversa com todos os pré-candidatos, ficou bem animado com o papo que teve com Ciro Gomes. Segundo o que conta a Coluna do Estadão, ele disse a interlocutores que ‘Ciro se mostrou muito preparado, fugindo do óbvio discurso de reforçar as fronteiras’.

Biografia de Cunha

No perfil de Eduardo Cunha na Câmara de Deputados, ele figura como um político que “conquistou merecida credibilidade e respeito de seus pares”. Pois, pois, Chico Alencar, do PSOL, quer que ele fique biografado como “o principal mentor do impeachment de Dilma”, que “atualmente se encontra preso”.

Rosa não dá entrevista?

Ela diz que não gosta de conversar com a imprensa, mas está a escolher com muita atenção quem será seu ‘porta-voz’ quando assumir a presidência do TSE. A ministra pode dizer que não dá entrevista, mas não quer deixar de se relacionar com os meios de comunicação. Entre os possíveis nomes, Luís Roberto Barroso, que será seu vice. Muita gente vai querer falar com a dupla, já que a data para assumir o TSE é metade de agosto, justamente quando a Corte analisará os registros de candidaturas.

Temer tentando

Vai rolar nessa semana nas redes sociais a última rodada de peças publicitárias do governo Michel Temer. O presidente ainda tenta emplacar uma imagem um pouco mais positiva para a população. Os vídeos vêm com o mote “Vale a pena ver direito” e comparam a atualidade com os índices do governo de Dilma Rousseff. A propaganda tem que ser muito eficaz, porque a Justiça Eleitoral proíbe coisas do tipo depois de 7 de julho.

Mais dólares na conta

Quem anda rindo à toa é Eunício Oliveira, presidente do Senado. Sua contracorrente engordou consideravelmente depois da venda de sua transportadora de valores, a Confederal. Valor do negócio com a multinacional Prosegur: US$ 150 milhões.

Menos pesquisas

Entre 1º de janeiro a 26 de junho de 2014 rolaram 139 pesquisas sobre intenções de voto para Presidência da República. Neste ano, no mesmo período foram 88 pesquisas. As coordenações das campanhas batem cabeça para encontrar o mote de pesquisas neste tempo em que as informações se multiplicam rapidamente e o eleitor acaba tendo mais acesso às notícias, mudando de opinião a cada nova manchete. Enquanto isso, presenciáveis repetem que não se importam com os números. Sei…

Mais cidades

Na pauta da Câmara de Deputados: projeto para criação de mais 400 municípios no Brasil. E tem mais, foi aprovada a urgência para votar a matéria. Hoje o Brasil tem 5.570 cidades, as menores sobrevivem do Fundo de Participação dos Municípios, verba distribuída pela União.

Bloco do 1%

No último Ibope sobre presidenciáveis tem o chamado bloco do 1%. É formado pelos pré-candidatos Flávio Rocha (PRB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo), Levy Fidelix (PRTB), Manuela D’Ávila (PCdoB), Rodrigo Maia (DEM) e João Goulart Filho (PPL). Unidos, somariam mais do que as intenções votos para Alckmin (6%) e empatariam com Ciro (8%).

Desanimado

Lula ficou desanimado com as intenções de voto para a Presidência do seu suposto plano B, Fernando Haddad: só 2%. E quem citou seu nome tem, segundo os primeiros estudos, noção de que Haddad representaria votos para Lula fora da corrida presidencial.

“Diamante negro”

O Esporte Espetacular mostrou livro de Clayton Conservani sobre a história de Pelé que, em Bangladesch, é usado até nas escolas falando sobre o futebol brasileiro. Lá, Pelé, é chamado de Diamante Negro, título que, há décadas, foi dado ao jogador Leônidas da Silva, que celebrizou a bicicleta nos campos.

Bozonaro

A grife Cavalera lançou – e depois, rapidamente tirou de circulação a primeira safra – uma camiseta satirizando Bolsonaro. Na figura estampada no peito, ele vira Bozonaro, lembrando o palhaço Bozo. Embaixo o número 66.666. O ex-vereador e ex-deputado estadual Alberto Hiar (Turco Loco) e do baterista Igor Cavalera recolheram as camisetas temendo processo.

Contratos

Milton Ortolan, ex-chefe de gabinete da Codesp e homem confiança de Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura. foi apontado por Joesley Batista como receptor de um “mensalinho” de R$ 20 mil por mês. Só que ele apresentou documentos ao ministro do STF Luís Roberto Barroso que apontam um contrato que ele tinha de prestação de serviços para a Eldorado Celulose, que pertence ao grupo J&F em 2011. Segundo o dinheiro mencionado por Joesley era o pagamento destes serviços. “tendo sido remunerado, de forma lícita, pelos trabalhos executados”.

Guerra interna

O ex-ministro Sepúlveda Pertence não suporta o advogado Cristiano Zanin Martins, genro de Roberto Teixeira, padrinho de um dos filhos de Lula: os dois e José Roberto Batochio defendem Lula. Agora, Pertence quer jogar a toalha: gosta do ex-presidente, mas não quer ser obrigado a aguentar Cristiano, que é chamado por outros advogados de engomadinho. Esta semana, Pertence vai à cela de Lula na Polícia Federal de Curitiba: o ex-presidente quer convencê-lo a ficar.

Não vai dar

O pré-candidato ao Senado por São Paulo, o apresentador José Luiz Datena (DEM), já aparece nas fotos ao lado de João Doria, candidato ao governo paulista pelo PSDB (nas primeiras fotos, aparece também Rodrigo Garcia (DEM) Gilberto Kassab, do PSD), fazendo aquele “V” deitado usado pelo ex-prefeito. O pré-candidato Geraldo Alckmin achava que Datena poderia turbinar sua candidatura no acordo DEM-PSDB, mas não vai dar. O apresentador, em cada entrevista, liquida a polícia de São Paulo.

Fazendo as contas

O pré-candidato Henrique Meirelles acha que seu voo eleitoral será oficializado pelo pessoal do MDB, especialmente porque ele está avisando que vai bancar sua campanha, sobrando mais dinheiro do Fundo Eleitoral para candidatos a deputados federais e senadores. Meirelles quer gastar R$ 70 milhões do bolso na campanha. Quando relembrará também os elogios de Lula quando ele estava no Banco Central.

Gordo saldo

O técnico Tite está com seu cofrinho bem mais recheado. No período que antecedeu a Copa e durante o campeonato mundial protagonizou contratos publicitários que permitiram que embolsasse cerca de R$ 15 milhões. À propósito: há um esquema pronto junto aos veículos para tirar do ar todas as campanhas com Tite caso o Brasil não vença a Copa da Rússia, em menos de 24 horas.

À perigo

A Starboard Partners está negociando a compra da Máquina de Vendas e as cifras chegam a mais de R$ 400 milhões. O problema é que a rede de varejo passa por acordo com os bancos credores onde a dívida é de R$ 1,5 bilhão. E como não cumpriu as condições do acordo, há risco dos bancos executarem a dívida e ficarem até com 60% do capital da rede.

Contra o voto

Na última pesquisa CNI/ Ibope, 59% dos entrevistados indicaram que pretendem anular e / ou deixar em branco o voto. Na sondagem estimulada, com apresentação da lista de candidatos ao Planalto, 41% dos eleitores mantiveram o chamado “não-voto”. E um em cada três entrevistados anunciou que não votaria “de jeito nenhum” em Bolsonaro, Collor e Lula.

Mapa

Henrique Meirelles fez uma peregrinação por diretórios do MDB em sete estados e o resultado foi desanimador. Ele viu de perto que o partido trabalha, sem menor cerimônia, contra sua candidatura e o fogo mais potente está em Minas Gerais e no Paraná.

Reforma

O Palácio do Planalto irá gastar R$ 23,6 mil na reforma da rampa do edifício, que apresentava pequenas rachadura, fissuras e trincas. O trabalho, que começou na semana passada, deverá durar 40 dias.

Sonho meu

Lula até pensaria em descartar para valar sua candidatura e indicar oficialmente Fernando Haddad para substituí-lo caso o ex-prefeito de São Paulo alcançasse 15% nas pesquisas no mês que vem. Esse percentual deixaria Haddad acima de Marina Silva e com grande chance de bater Bolsonaro num segundo turno. Até Haddad ficou assustado com supostas projeções de votos para ele.

Patinetes

A Bird, uma startup de Los Angeles, com menos de um ano de idade já levantou US$ 418 milhões junto a fundos do Vale do Silício e está avaliada em US$ 2 bilhões. Seu negócio são patinetes elétricos, que já existem em São Francisco, funcionando como bicicletas de aluguel por aplicativo. A diferença é que bicicletas ficam presas a estações próprias e patinetes ficam soltos. Ligam por app: o aluguel inicial sai por um dólar, mais 15 centavos por minuto de viagem. Em São Francisco, os patinetes estão dando problemas: são muitos.

Sem fila

O Grupo Pão de Açúcar vai lançar uma nova modalidade de pagamento em seus supermercados: direto do celular, sem necessidade do cartão. A novidade poderá economizar 45 segundos por cliente no caixa. É mais um passo da estratégia digital da empresa, que já lançou aplicativos com a bandeira Pão de Açúcar que já têm 5,5 milhões de usuários.

Nas redes sociais

Oficialmente não se pode fazer agora campanha eleitoral, então candidatos das próximas eleições usam as redes sociais para se promover e atingirem os eleitores. No Facebook, por exemplo, os posts patrocinados, ou seja, que são pagos para aparecer com mais frequência, são os mais usados. Quem está liderando este quesito é Marina Silva, depois em seguida vem Álvaro Dias e Geraldo Alckmin.

Era digital

No ano passado, compras realizadas por meio de mensagens de telefones celulares aumentaram 36%, enquanto muitas lojas físicas fecharam e dispensaram seus funcionários. Hoje, há 2 milhões de metros quadrados ociosos em shoppings centers brasileiros. E no call centers, que empregavam legiões de telefonista, a voz humana está cada vez mais sendo substituída pela voz digital. É parte de um estudo do economista José Pastore.

Pode parar

Durante seminário da Instituição Fiscal Independente, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, disse que, mesmo se as pessoas discricionárias fossem reduzidas a zero, o resultado primário do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) seria deficitário em R$ 8 bilhões. Isso significa que não há chance do governo central voltar a registra superávit primário em suas contas se não reduzir o ritmo do crescimento de despesas obrigatórias. O problema é que essa redução pode paralisar a máquina pública.

Estilo Nordeste

Quem questiona Ciro Gomes sobre conversas com partidos de campos tão diferentes em caça de alianças, ouve uma resposta do pré-candidato à Presidência no melhor estilo do Nordeste. Ele fala: “Quem quer pegar galinha não xô!”.

Saúde no topo

O Datafolha perguntou, em pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Medicina, a 2.087 pessoas qual deveria ser a primeira prioridade governamental e deu Saúde (49%) no topo, com o dobro das menções para Educação (20%), em segundo lugar. Combate à corrupção e aumento de emprego empataram na terceira posição com 14%.

Mais bandido

O pré-candidato Jair Bolsonaro desdenhou da pesquisa de intenções de voto do Ibope, onde aparece praticamente empatado com Marina Silva e um dos mais rejeitados. Ele não levou a pesquisa a sério e falou: “Não dá para acreditar nisso”. E completou: “Quer dizer que eu sou mais bandido que o Lula? Minha pesquisa é o aeroporto, o povo com que falei hoje na praça pública. O que vale é a rua”. Sobre seu empate com Marina afirmou: “Manda ela anunciar uma agenda no Nordeste para ver. A minha resposta aqui nas ruas é muito maior”.

Caravana

Henrique Meirelles, candidato ao Planalto pelo MDB, não se intimidou pela pesquisa do Ibope, onde permanece com 1% de intenções de votos. E pretende fazer um tour percorrendo as regiões do Norte, Centro-Oeste e Nordeste onde é menos conhecido e principais redutos de Lula. Começa por Piauí e depois percorrerá Aracaju, João Pessoa, Maceió, Mossoró, Natal e Salvador, entre outras cidades.

Não entendeu

A cantora Anitta que está em tour pela Europa foi ao programa Good Morning Britain. Lá respondeu a varias perguntas dos entrevistadores. Só que teve uma que ela não entendeu, e sem menor cerimônia e com muito bom humor ele disse: “Não entendi nada do que você falou. Falou muito rápido”. Por lá, Anitta está sendo chamada de “rainha do pop no Brasil”.

Voto em Bolsonaro

A advogada Janaína Paschoal, que foi uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, declarou em suas redes sociais que seu voto para presidente na próxima eleição é em Jair Bolsonaro. O pré-candidato prontamente agradeceu: “Grato pela consideração”.

Endeusar

Ainda Janaína: ela disse que não tem 100% de alinhamento com Jair Bolsonaro. “Não é um voto de tiete. Acho que preservar a nossa capacidade crítica é algo saudável”. E completou: “Qual é a minha grande crítica ao petismo? Eles endeusaram o Lula. Eu não acho bom endeusar Bolsonaro, como não acho bom endeusar Moro”.

Tudo bem

O presidente Michel Temer passou por um exame cardiológico de rotina, nesses dias, à noite, no Sírio-Libanês. Nada de cateterismo, apenas doppler colorido. Agora, a título preventivo, passará tomar Ardois diariamente, além de um AAS infantil após o almoço.

Dois relógios

Na torcida pela Argentina, exibido pela Globo, até que foi retirado do estádio passando mal, com ajuda de amigos, Maradona ostentava seu velho hábito: usa dois relógios um em cada pulso. Inspirou-se em Che Guevara que fazia o mesmo, com receio de perder a hora de algum encontro ou reunião. Num dos relógios de Maradona, à propósito, o mostrador tem o rosto de Che.

Ovos de ouro

O novo Jornal do Brasil publica uma carta em que Lula acusa Michel Temer e Pedro Parente de crime de “lesa-pátria”. Ele se desespera com o leilão dos blocos do pré-sal. “Para as petroleiras é como comprar um bilhete premiados de loteria; para o Brasil é como vender a galinha dos ovos de ouro”. À propósito: em sua delação, Antonio Palocci teria dito que o pré-sal era mesmo “a galinha dos ovos de ouro de Lula”.

Não existe

O pré-candidato Jair Bolsonaro disse em Fortaleza, o que ele acha do racismo: “Aqui no Brasil não existe isso de racismo, tanto é que meu sogro é Paulo Negão e quando eu vi a filha dele não queria saber quem era o pai dela”.

Choro

O pré-candidato ao Senado pelo DEM, José Luiz Datena, teve que se despedir do programa que ancorava diariamente na Rádio Bandeirantes, foram praticamente os 90 minutos de muito choro. E no final do programa disse: “Eu sempre fui pago para falar, mas hoje não tenho o que dizer. Só quero dizer, de verdade, muito obrigado a vocês, e até uma próxima”. Seu programa de domingo Agora É com Datena já será comandado neste domingo pelo seu filho Joel Datena, que já comanda o Brasil Urgente.

Outra musa

Na época de Copa do Mundo, namoradas, noivas e mulheres de jogadores que estão na disputa também passam ser alvo da imprensa. Foi assim com Shakira, mulher Gerard Piqué, com Sara Carbonera, namorada de Iker Casillas e da brasileira Bruna Marquezine, namorada de Neymar. Outra brasileira ganha destaque é Thaisa Leal noiva do peruano Paolo Guerrero, atual jogador do Flamengo. Thaisa é nutricionista, carioca, tem 25 anos e nunca pensou em ser modelo, mas porque causa do Mundial, acabou indo parar na capa e no recheio da revista peruana Cosas.