Sete estúdios de design de todo o país criaram motivos para o projeto + Estampa 2020, sob coordenação de Lucius Vilar, consultor do Núcleo de Design da Assintecal. A arte de Van Gogh e Basquiat foi a fonte inspiradora desta edição para o inverno de 2019 apresentada no Inspiramais 2019-I. O objetivo do projeto é decodificar elementos da cultura brasileira para inibir imitações, numa proposta da Abit e AL-Invest 5.0.

“Trabalhamos com uma paleta de cores bem pequena, apenas turquesa, laranja e gelo, trazendo frescor, um novo olhar. Exaltamos também os traços manuais, que remetem aos artistas de rua como Basquiat, e o movimento expressionista, representado pelas pinceladas de Van Gogh”, conta Lucius.

Ao final, o que se percebe é que os designers tenderam para estamparia com traços delicados, mas sem perder a rebeldia, jamais.

(O Inspiramais é promovido pela Assintecal-Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos).