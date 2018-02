VALDEMAR, DO ‘OPUS DEI’, PRESIDE O PRB NO PARANÁ

Quem disse que a política não opera milagres no Brasil está absolutamente equivocado.

O exemplo mais objetivo do quanto ambições eleitorais podem mudar da água para o vinho o rumo a vida de políticos está na possível candidatura do Professor Luizão (até agora um petista notório, reconhecidamente ótimo administrador público), ex-prefeito por dois mandatos, de Pinhais.

Ele está disponível, de armas e bagagens, para ser o candidato do PRB, o partido criado pela Igreja Universal, do bispo Edir Macedo, ao governo do Estado este ano.

FICHA ADMIRÁVEL

As negociações do PRB com Luizão vão adiantadas, o partido do bispo Edir Macedo avalia a enorme densidade eleitoral de Luizão na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) como um valioso passaporte para garantir votos.

E ainda mais pesa na balança dessa engenharia partidária: a história política do Professor Luizão é muito positiva – ele se elegeu em duas eleições sucessivas com 93% dos votos e ainda fez a sucessora com 95% dos sufrágios nas últimas eleições, em Pinhais.

UM FARDO LEVE

Se Luizão é um fardo levíssimo para carregar, sonho de qualquer partido interessado em poder, não se conseguem, no entanto, os filtros das negociações do PRB com o político.

Talvez até porque o PRB esteja em grandes mudanças no Paraná, estado para o qual tem projetos concretos.

SOCIEDADE PARANAENSE

O primeiro desses projetos do PRB/Igreja Universal é apresentar um candidato (Luizão?) ao Governo, que terá que disputar com ossos duros, como Osmar Dias, Cida Borghetti e Ratinho Junior.

O segundo, conforme me observava nesta sexta, 2, uma fonte da Igreja Universal em Curitiba, “será fazer o partido aproximar-se da sociedade paranaense, tarefa que é não é das mais fáceis”.

A primeira tentativa dessa aproximação com “a sociedade paranaense” já teria sido dada, sob o olhar inteligente de Marcos Pereira, ex-ministro de Temer, considerado um raro quadro, de alta qualificação humana e cultural do PRB. Pereira fez tudo para que o administrador Waldemar Bernardo Jorge, quadro casado do catolicismo conservador – membro do movimento Opus Dei em Curitiba – passasse a presidir o partido da Igreja Universal. O que se consumou.

RESPEITAR O PARANÁ

Com a presença de Valdemar Bernardo Jorge na presidência do PRB – ainda segundo um pastor, minha fonte da Igreja Universal em Curitiba – “o bispo Edir Macedo e Marcos Pereira querem respeitar a fisionomia psicológica dos paranaenses, e curitibana, de modo particular”.

E ela é um tanto refratária a sotaques estranhos dos da terra, indica a história política do Estado.

UM DEPUTADO FEDERAL

Claro que o olhar do PRB não se limita a “amansar” a marca de partido da Universal. A sigla está de olho em eleger “pelo menos um deputado federal pelo Paraná”, que viria a se somar aos 23 que a Igreja de Edir Macedo tem em Brasília.

HAROLDO FERREIRA

Esse nome já está escolhido. É Haroldo Ferreira, que há um ano está tentando “criar raízes” no Paraná, para onde se mudou com a família, e aqui passou a representar e falar pela Rede Recorde de Televisão.

Tem a qualificação de bispo da igreja de Edir Macedo. É especialista “num dos três negócios do fundador, a Igreja, a Rede Recorde e o PRB”, assinala a mesma fonte, com tom de voz sério.

Se Haroldo Ferreira conseguirá os 70 mil votos com os quais a Universal quer vê-lo eleito, há muitas dúvidas. Alguns avaliadores acham que “no máximo a Universal lhe dará 15 mil votos”.

“É MUITO ARROGANTE”

Tentei contato com Haroldo Ferreira. Não consegui falar com ele. Assim, me resta passar ao leitor um resumo de perfil que dele me fez um antigo funcionário da Recorde, de São Paulo:

“Ferreira é um tipo arrogante, quase intratável. Separa, soma pouco entre os que com ele trabalham”, assinala a minha fonte que, em seguida, mostra a outra face do pré-candidato a deputado federal do PRB do Paraná:

DE PRIMEIRA GRANDEZA

“No entanto, é um homem extremamente culto, conhecimentos humanísticos, de ciências sociais e realidades geopolíticas como só meia dúzia de pessoas têm no Brasil”, garante o pastor.

Haroldo Ferreira, com muitas graduações – advogado, administrador, pós-graduado em diversas matérias – domina pelo menos seis idiomas. Dentre eles, hebraico, aramaico e russo. Morou por 25 anos fora do país, incluindo a Rússia, onde nasceu uma de suas filhas.

Resta saber se transformará tantos conhecimentos em linguagem palatável aos paranaenses em outubro.

PASTOR OLIVEIRA

Setores do PRB, que pedem anonimato, garantem que a ordem dentro do partido é colocar o ex-deputado federal Pastor Oliveira e o deputado estadual Edson Praczyk, “em banho maria”.

Traduzindo: eles podem até trabalhar o eleitorado da Igreja Universal. Mas por ordem dos bispos da IURD, não mais podem se apresentar como candidatos pastores da Igreja. Devem, pois, excluir a condição de pastor da IURD em suas campanhas.

Desconhecem-se os motivos da exclusão parcial que pesa sobre os dois.

REQUIÃO, AGORA DO ‘VELHO PMDB DE GUERRA’

No ano em que expira seu mandato no Senado, Roberto Requião é pré-candidato ao governo, à presidência da República, à vice-presidência e, se todos os santos o ajudarem, também ao senado. Talvez, diante das dificuldades imensas em emplacar seu discurso nacionalista moderno (data de 1926), recheado de expressões como “entreguismo” e “antiamericanismo”, ele enfim se contente com um cargo na Câmara dos Deputados. É a chance que lhe falta de, em sessão que exija voto nominal, mandar um abraço para a Maristela, para o Maurício, para o Eduardo, para o Paikan, para a Roberta e todos aqueles que, parentes diretos ou indiretos, já sacudiram risonhos em cargos públicos. Não que isso represente uma mancha em seu currículo. Há outras manchas a contemplar. Para toda a graça, Requião é um “nepotista militante” e a expressão é dele.

MDB RESSUSCITADO

Em dezembro, numa reunião esvaziada, o PMDB, inspirado por uma onda de “renovação partidária” que deu no Patriota (ex-PEN) e no Podemos (ex-PTN), ressuscitou o MDB, nascido na ditadura, e alcunhado, sob inspiração patriótica, no “velho MDB de guerra”.

BALELA

Requião se diz um herdeiro da sigla que construiu a oposição consentida e, por fim, a campanha das Diretas Já nas ruas. Não é.

O CHÁVEZ BRASILEIRO

Durante seu segundo e terceiro mandatos à frente do governo do Paraná (2003-2010), Requião foi tachado de “Chávez brasileiro”. Nunca rejeitou o apelido. Suas ideias são as mesmas dantes defendidas. Se governador amanhã, cargo que ele disputaria caso a possibilidade de vitória fosse minimamente viável, o quadro de populismo exacerbado não mudaria.

QUASE UM REPETECO DE 2010

É difícil que lhe façam coro. Osmar Dias parece ter tentado compor uma chapa com o agora “velho peemedebista de guerra”. Ele seria candidato ao governo e Requião disputaria o Senado. Quase um repeteco da chapa de 2010, com exceção de Gleisi Hoffmann, cuja sigla a que pertence, o PT, parece cada dia mais significar Partido Teflon. Ninguém quer se grudar a ela.

QUASE CANDIDATO

Requião já ameaçou por várias vezes lançar-se à presidência. Nunca concretizou o feito. Chegou perto em 2010 quando registrou a sua pré-candidatura, mas o PMDB preferiu a aliança com a petista Dilma Rousseff.

PARA O QUE DER E VIER

No momento, ele é o vice para o que der e vier em uma chapa encabeçada pelo PT. Se o partido adotar o Plano B, melhor. Se adotar o Plano A (com Lula), supimpa. Mas há uma pedra no meio do caminho. E, nesse caso, a pedra é gigantesca.

VOTOS DE SOBRA

Requião tem tanto contra si em qualquer cenário que, de fato, cogita seguir a mesma vereda vermelha de Gleisi e disputar um dos 30 cargos que o Paraná tem à disposição na Câmara Federal. Ao menos nesse caso ambos têm votos de sobra.

UMA FRASE NO BOLSO

O emedebista é um notável frasista. Talvez um dos melhores que este estado já produziu. Quando tomou o gravador de um repórter da Bandnews quando ele insistiu em questioná-lo sobre sua aposentadoria, saiu-se com essa: “Parlamentares sofrem bullying por parte da imprensa. Perdi a paciência”. No ano passado, com o julgamento de Lula marcado no TRF-4, anunciou a vinda de Bono Vox, do U2, para apoiar o petista em Porto Alegre. Depois, perguntado sobre o assunto, respondeu com outra pergunta: “Quem é Bono Vox?”.

‘MENINO DESINFORMADO’

As redes sociais divulgaram, com certa insistência, o vídeo em que a filósofa Marcia Tíburi salta da cadeira e deixa o estúdio da Rádio Gaúcha ao confrontar o MBL Kim Kataguiri. Pois Requião não se fez de rogado. Não só participou do debate, na mesma emissora, como publicou frase provocativa no Twitter: “Não há canalha absoluto, todos têm defeitos e qualidades. Canalha absoluto só existe na literatura. Discutam com o Kim, não demonizem o menino desinformado”.

Não se engane. A fama de ‘louco” – ou ‘Maria Louca’ como o apelidou o ex-governador Orestes Quércia -, é só fama.

PARA BOM ENTENDEDOR, UMA SOGRA BASTA

Sim, Ezequias Moreira Rodrigues, ouvido na semana pela Polícia Federal na Operação Quadro-Negro, é o mesmo que ganhou fama no caso rumoroso da “sogra-fantasma”. No ano passado, ele foi condenado a seis anos e meio de prisão em regime semiaberto, mas o processo se arrasta. Pois ele ocupa secretaria especial no governo do estado e assim tem foro privilegiado.

No dia 30, quando já se falava que a PF ouviria auxiliares diretos do governador sobre a operação Quadro Negro, Beto Richa foi direto, ao responder a jornalistas: não tem nada a ver com os malfeitos ocorridos na Educação. Ou se esqueceram que foi ele mesmo que teve a iniciativa de abrir processo contra os que roubaram do erário? – perguntou.

UM MILHÃO DE ADESIVOS NO CARNAVAL COM “LIMITES”

Esta informação está bem na linha do politicamente correto que vai se disseminando quanto ao chamado assédio sexual. Leia a notícia:

“A Mack Color Etiquetas Adesivas distribuirá 1.000.000 de adesivos “Não é não!” para reforçar a campanha #AconteceuNoCarnaval, lançada em 2017, para coletar relatos de foliões que presenciaram ou sentiram na pele a violência durante o Carnaval.

“RESPEITE MEU NÃO”

Partindo desta iniciativa, este ano no Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos (SEDHMI), vai lançar a campanha “Carnaval é curtição, respeita o meu não”, contra o assédio sexual durante o carnaval. A ideia é que homens e mulheres lutem contra o assédio se conscientizando.

PAQUERAR, PODE

No Carnaval como em qualquer outra época pode brincar, paquerar, beijar, desde que todo mundo esteja de acordo. “Não é não!” já é dito.

Participe também desta campanha, ao receber o seu adesivo, além de colar para divulgar a campanha, tire uma foto e marque nas redes sociais:

#nãoénão.

Você pode retirar gratuitamente o seu adesivo na Rua Forte do Rio Branco, 71, São Mateus, CEP: 08340-140, São Paulo, SP.

HAITIANOS, 22,5% DOS ESTRANGEIROS CONTRATADOS

Com relativa frequência, durante minhas andanças a pé pela cidade, encontro homens e mulheres haitianos que aqui moram, ou acabaram de chegar. Nessas ocasiões, aproveito para exercitar meu médio conhecimento da língua francesa, a oficial dos haitianos, que eles apreendem na escola, ao lado do “creole” – esta cheia de traços do idioma de Molière.

BEM IDENTIFICÁVEIS

Os haitianos são visíveis à distância, não apenas por serem negros que não sofreram qualquer tipo de miscigenação – “são retintos, lustrosos”, como assinala amigo desta coluna. Mas tanto quanto isso, os haitianos que escolheram Curitiba distinguem-se de populações pobres brasileiras pelas roupas que vestem: estão costumeiramente bem vestidos, roupas novas, idem tênis, e escolhem vestuários de cores muito vivas.

Polidos, via de regra, boa parte deles tem cursos superiores; a maioria estudou pelo menos até o ensino médio.

MAIOR PRESENÇA

A propósito: relatada o Ministério do Trabalho, segundo a RAIS de 2016: os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro.

Dos 115.961 trabalhadores não brasileiros contratados formalmente no Brasil no ano passado, 26.127 pessoas eram originárias do Haiti, 22,53% do total.

AUGE EM 2015

O número já foi maior. Em 2015, o auge dos haitianos no país, eles chegaram a somar 34.224 trabalhadores formais. O ministro do Trabalho em exercício, Helton Yomura, explica que a imigração de haitianos foi um fenômeno que começou a ocorrer no Brasil principalmente após 2010, quando um terremoto devastou a ilha.

NOSSA CRISE

No entanto, a crise econômica vivida pelo Brasil após 2014 encerrou essa tendência. “Essa diminuição no fluxo imigratório não ocorreu apenas com os haitianos. Outras nacionalidades também diminuíram seu contingente após a crise brasileira”, explica. Em segundo lugar na lista dos trabalhadores vindos de outros países para o Brasil estão os portugueses, com 9.088 vínculos, que antes da vinda dos haitianos ocupavam sempre a primeira colocação na lista de imigrantes no Brasil.

OS PORTUGUESES

Observação ainda do ministro interino: “A forte presença de trabalhadores portugueses no Brasil é histórica, decorrente dos laços socioeconômicos que se formaram entre essas duas nações desde a época da colonização e que continuam na atualidade. Lembremos que o Brasil é a maior nação lusófona no mundo, o que fortalece sua atração junto aos demais estados lusófonos, como o próprio Portugal”.

PLANO DE RATINHO PROPÕE TROCAR ICMS POR OBRAS

Em entrevista à rádio CBN de Cascavel na quinta-feira, dia 1, o deputado Ratinho Junior (PSD) adiantou algumas das propostas que integram o seu plano de governo.

Garantiu: “Vou criar um programa chamado Avança Paraná que terá 3% do orçamento, em torno de R$ 1,5 bilhão, que funcionará da seguinte forma: em vez da empresa pagar o ICMS, poderá executar obras de infraestrutura na região em que atua ou tenha sua sede”.

DEPENDE DE PROJETO

O programa, segundo o deputado, será criado através de projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa e vai agilizar a execução de obras em todo o Estado. “Serão obras de mobilidade, trincheiras, viadutos, terceiras faixas, e o governo vai abater o valor da obra do imposto devido pela empresa”, disse Ratinho Junior.

MODELO PERUANO

O modelo do programa, disse Ratinho Junior, é inspirado em projeto semelhante que ele acompanhou no Peru.

“O Peru tinha uma demanda muito grande por obras e projetos de infraestrutura. O governo fez um chamamento público para que as empresas que tivessem projetos ou investissem em projetos de engenharia e pudessem doá-los para o governo”.

MAIS AGILIDADE

“Nós faremos de forma mais ágil. O governo não participa, dará em crédito aquilo que a empresa tem que pagar para o Estado. Ao invés de pagar, a empresa faz as obras. Elas podem formar ainda um grande fundo de investimento e nós vamos selecionar junto com a sociedade quais serão as obras que vai ajudar a gerar mais riquezas para o Paraná”, completou.