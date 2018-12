Reportagem do Estadão Conteúdo mostra que o uso do cheque vai caindo cada vez mais nas maiores cidades brasileiras. O velho cheque pré-datado é usado especialmente por pessoas com mais idade e em cidades do interior. Segundo o Banco Central, enquanto o volume de cheques emitidos caiu pouco menos de 80% em 14 anos, de 2,1 bilhões de emissões em 2003 para 479 milhões em 2017, o desembolso médio por cheque subiu 72%, saltando de R$ 1.060 para R$ 1.829 no período. Neste ano, seis em cada dez cheques na praça saíram das mãos de clientes com mais de 40 anos (40% com mais de 50 anos). E oito de cada dez emissões aconteceram em cidades do interior, onde ou o sistema bancário é menos desenvolvido ou os comerciantes são mais resistentes ao uso dos cartões de crédito e débito –que cobra uma porcentagem dos varejistas sobre cada operação.