Uruguai apresenta proposta para exploração de madeira

O embaixador do Uruguai, Gustavo Vanerio, esteve ontem em Curitiba, na sede da Fiep, para acompanhar o evento “Oportunidades de Desenvolvimento da Indústria Madeireira no Uruguai”. O encontro foi organizado pelo Centro Internacional de Negócios da Fiep, em parceria com o Governo do Uruguai. O país vizinho facilita a instalação de indústrias madeireiras em seu território e quis mostrar aos empresários paranaenses do setor onde e como podem investir por lá.

O setor florestal de madeira sólida no Uruguai apresenta um fluxo médio de cinco milhões de metros cúbicos anuais, mas o país só transforma pouco mais de um milhão desse fluxo. Os uruguaios querem aproveitar o know how dos paranaenses para desenvolver este setor da economia daquele país.

O embaixador Vanerio comentou que o Paraná foi o primeiro local onde o Uruguai apresentou as possibilidades de investimentos para empresas que exploram madeira. “Temos uma proximidade interessante, sabemos que existem empresas madeireiras fortes no Paraná, que podem ajudar o Uruguai na exploração de madeiras como o eucalipto e o pinus”, destacou ele. Para que aproximação seja mais intensa, o embaixador disse que seria interessante melhorar a ligação de transporte aéreo entre Curitiba e Montevidéu, criando uma linha direta entre as duas cidades, o que não existe atualmente.

O vice-presidente da Fiep e superintendente da ABIMCI – Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, Paulo Pupo, recepcionou os visitantes uruguaios no encontro. Mais de 20 empresários do setor madeireiro do Paraná estiveram presentes e viram palestras de representantes uruguaios sobre as possibilidades de exploração de madeira processada naquele país.