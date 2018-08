A Cia. de Teatro do Urubu estará no Teatro Novelas Curitibanas, voltando com sua primeira montagem: Urubu Comum – Uma Espécie Tipicamente Brasileira que vive no Zoológico. A peça, escrita e dirigida por Michelle Ferreira, tem no elenco Anderson Caetano, Gustavo Gusmão, Igor Kierke, Michelle Pucci e Carolina Meinerz. Com entrada gratuita, além da peça, o grupo oferece bate papo, oficina de dramaturgia e ensaio aberto.

Urubu Comum coloca em cena um casal de professores que vive em um apartamento decadente, quando recebe a visita do investigador T que busca desvendar um caso que ocorreu no edifício: quem foi o morador que jogou um peixe pela janela e acertou uma menina de rua provocando a sua morte? Enquanto isso, um urubu qualquer sobrevoa a cidade.

Escrita em 2004, dentro do Círculo de Dramaturgia do CPT, essa foi a primeira peça escrita por Michellle Ferreira, hoje uma das artistas mais instigantes da cena paulistana. Revestido por uma estética kitsch e surreal, o texto traz humor inteligente e visceral, ao “investigar uma espécie tipicamente brasileira: um animal que espreita e saliva a carcaça das outras espécies”.

A Cia. De Teatro do Urubu nasceu em dezembro de 2013, com a estreia do espetáculo Corte Pálido (texto de Andrew Knoll e direção de Carolina Meinerz), na Mostra de Dramaturgia Contemporânea Sesi/PR. Em maio de 2015, estreou Urubu Comum no Novelas Curitibanas, depois encenou outro sucesso, Salomé by Fausto Fawcett, ganhando sete prêmios do Troféu Gralha Azul. Em 2017, convidada pela Biblioteca Pública do Paraná, realizou leituras dramáticas dos autores Manoel Carlos Karam e Jamil Snege em eventos literários.

Confira: Novelas Curitibanas (Rua Carlos Cavalcanti, 1222 – tel. 33213358 / 98763596), em cartaz de quinta a sábado, às 20h e domingos, 19h, de 6 30 de setembro. Entrada fraanca. Classificação 14 anos.